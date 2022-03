Sorprendido Enrique Volckers Nin por rechazo del Senado a su nombramiento

Enrique Volckers Nin se mostró sorprendido luego que el Senado rechazara su nombramiento como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología.

El funcionario, quien estuvo detrás de la implementación en la isla del Vacu ID, dijo que se enteró del rechazo a su designación por los medios de comunicación.

“En la tarde de hoy me enteré por los medios de comunicación que el Senado de Puerto Rico decidió no avalar mi nombramiento como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS, por sus siglas en inglés). Noticia que ciertamente me ha tomado por sorpresa, no solo por las ejecutorias que se han encaminado desde PRITS en el pasado año, sino porque no se me dio la oportunidad de comparecer en vistas públicas”, dijo Volckers Nin en declaraciones escritas.

El Senado derrotó el nombramiento en su sesión del martes. No hubo debate sobre el mismo.

El funcionario destacó el trabajo realizado en la dependencia gubernamental. “Desde el primer momento mi enfoque fue ejecutar la política pública de convertir el Gobierno de Puerto Rico en uno 100 por ciento digital, poniendo siempre como prioridad el mejorar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Implementamos diversas iniciativas como lo son el VACU-ID, adelantos y actualizaciones a la aplicación CESCO Digital de modo que permita la renovación de la licencia de conducir, el pago de multas, el traspaso de vehículos, la coordinación de citas y el examen para obtener la licencia de aprendizaje, todo de forma virtual, el Sistema Ideal, Transparencia Gubernamental y Marbetes Electrónicos”, sostuvo.

Asimismo, recordó que junto a personal de su oficina, trabajó para asistir al Senado luego que el cuerpo legislativo sufriera un ataque cibernético.

“No debe quedar duda, mi vocación es el servicio a mi Isla, aportar para que nuestra gente reciba servicios eficientes. Nada minará mi entusiasmo por utilizar la innovación y la tecnología para beneficiar a todos los puertorriqueños”, finalizó.