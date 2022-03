Pide disculpas hijo del alcalde de Aguadilla por mensajes insultantes en chat

José Julián Roldán Villanueva, hijo del alcalde de Aguadilla Julio Roldán, se disculpó públicamente por los mensajes insultantes y degradantes en un chat que ataca, entre otras personas a la exalcaldesa Yanitsia Irizarry.

Sin embargo, en una publicación en Facebook, Roldán Villanueva lanza un ataque contra Irizarry, a quien imputa una serie de ataques en su contra desde enero de 2021.

“Esta es la misma que fue la peor y más nefasta secretaria de la Familia, la misma que borró las más de 40,000 querellas de abuso de niños y ancianos durante su incumbencia”, escribió Roldán Villanueva, quien se desempeña como asesor del presidente de la Cámara de Representante, Rafael Hernández Montañez.

No obstante, aunque aseguró que no utilizó palabras soeces en el chat, pidió disculpas por permitir los mensajes que atacaban la dignidad de varias personas. “Aunque no realice ninguna expresión con palabras soeces, ni insultantes, me disculpo por no detener los mensajes que insultan y degradan la dignidad humana en el chat recientemente publicado. Admito mi error, pido disculpas y les garantizo que esto no volverá a ocurrir”.

En las transcripciones del chat, a Roldán Villanueva se le atribuye referirse a una mujer como un animal. “Esa señora es un animal, no sabe nada de salud pública y menos de derecho, me sigue dando más vergüenza”, dice en el chat, según informes periodísticos. No quedó claro a quién se refería.

El hijo del alcalde Roldán aseguró en su publicación que la controversia por el chat se produce en momentos en que el Municipio de Aguadilla se dispone a publicar una serie de hallazgos administrativos sobre la gestión de Irizarry en la alcaldía.

“La derrotada Yanitsia Irizarry tampoco menciona las investigaciones que en estos momentos está realizando la Policía de Puerto Rico y autoridades federales sobre las páginas falsas de Facebook que usan sus seguidores para acecharme a todos los sitios donde me encuentro, amenazar de muerte a mi y a mi familia y a funcionarios del municipio como el patrón de ataques homofobicos y sexistas contra el administrador de la ciudad”, planteó Roldán Villanueva.

El hijo del alcalde de Aguadilla aseguró que además de su trabajo en la Cámara, brinda servicios de forma gratuita al municipio que dirige su padre.