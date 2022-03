Gobernador retira nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas al Supremo

El gobernador Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico luego que el Senado descargara el mismo y se encaminara a rechazarlo.

El proceder del gobernador fue anunciado en el hemiciclo senatorial por el senador Thomas Rivera Schatz (PNP).

El nombramiento iba a ser llevado a votación en la sesión del martes sin que se hubiese realizado una vista pública sobre el nominado.

El cuerpo legislativo derrotó una moción del senador independiente José Vargas Vidot para que la designación fuese devuelta a la Comisión de Nombramientos y se convocara una vista pública.

El senador Rafael Bernabe (MVC) cuestionó que no se anunciara con anticipación que el nombramiento de Rodríguez Casillas sería considerado hoy. “¿Cómo es posible que yo me entere hace diez minutos que hoy vamos a tomar una decisión tan trascendental de confirmar o no confirmar al nominado del Tribunal Supremo de Puerto Rico?”, cuestionó el legislador.

Mientras tanto, el primer ejecutivo calificó de falta de respeto el proceder del Senado en torno al nombramiento de Rodríguez Casillas.

Ante la falta de respeto y consideración extrema de parte del Senado hacia el juez Rodriguez Casillas, he tomado la decisión de retirar su nombramiento. (1/2) — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) March 1, 2022

Pierluisi anunció el nombramiento de Rodríguez Casillas, actualmente juez del Tribunal de Apelaciones, el pasado 9 de enero. “Como gobernador para mí es un inmenso honor anunciar que estaré nominando al juez Rodríguez Casillas al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Su hoja de trabajo y servicio así como sus conocimientos e historia de vida hablan por sí mismos”, dijo el gobernador en ese momento.

Tras el anuncio, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó que la consideración del nombramiento no era prioridad.