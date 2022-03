Carmen Yulín Cruz no descarta aspirar a la comisaría residente en Washington

La exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz dijo hoy que no descarta una candidatura política, pero de tomar la decisión se postularía para la comisaría residente en Washington.

“No lo he descartado, pero el único cargo por el que yo correría, si esa es mi decisión, sería por el cargo de comisaría residente... Ese sería el único cargo al que me lanzaría si esa fuera la decisión. Yo sigo teniendo mis lazos con la gente en el Congreo, conociendo gobernadores, alcaldes y alcaldesas... es que es importante mantener eso”, dijo la ahora profesora en entrevista con Luis Enrique Falú en el programa Día a Día de Telemundo.

Actualmente, la Cruz, se encuentra en la Universidad de Harvard como profesora en la Escuela de Gobierno.

Espera disculpas del alcalde de San Juan

Por otra parte, la exalcaldesa al preguntarle su opinión sobre la actual administración de San Juan, indicó que espera disculpas del actual alcalde de San Juan, Miguel Romero al indicar que la difamó al denuncuar que a consecuencia de negligencias en su administració en la poltrona municipal de perdira dinero federal del programa Head Star.

“Espero que en algún momento el alcalde de San Juan se excuse conmigo con Ivette Del Valle y Myrna Hernández por la difamación y el libelo de decir que nosotras y sobretodo negligencias mías fueron las que causaron que se perdiera dinero de Head Star”, señaló.

“El mismo gobierno federal le dijo al secretario de Justicia que eso no era correcto. Yo creo que uno tiene que ser lo sufuciente maduro para uno excusarse. Yo lo hice en varias ocasiones cuando hice cosas que a la gente no le gustaron, así que sobre San Juan no voy a hablar”, añadió.