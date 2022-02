Secretario DDEC dice que no hubo exenciones contributivas para líder de ganga canadiense

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda dijo el lunes que la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (“OIN”) del DDEC certificó que de los sistemas de información de la OIN, no surge decreto de exención contributiva aprobado bajo la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, ni bajo el programa de Individuos Inversionistas de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a nombre de Jonathan Williams, Johnny Williams o Conor Vincent D’Monte.

“Por lo cual, información publicada en algunos medios de comunicación indicando lo contrario es errónea”, señaló Cidre Miranda en declaraciones escritas.

Por otro lado, explicó que Karma Honey Project Corporation, organización sin fines de lucro para la cual la persona en cuestión trabajaba, tampoco cuenta con decretos bajo las leyes 20-2012, 22-2012, ni Ley 60-2019.

“Las alegaciones divulgadas a través del chat corresponden a que varios de los inversionistas con decretos contributivos bajo la Ley 22 realizaron donativos a dicha entidad. Bajo esta Ley, todo individuo inversionista deberá hacer una donación anual de 5,000 dólares. Es elección del inversionista la organización benéfica que selecciona para su donación”, añadió.

“Es importante resaltar, que, como parte de evaluación de las solicitudes de incentivos, el DDEC realiza background checks exhaustivos y detallados de los peticionarios, de manera que se pueda validar, más allá de las declaraciones bajo juramento de éstos, si tienen historial criminal”, culminó.

Conor Vincent D’Monte fue puesto bajo arresto por entidades federales la pasada semana en Isla Verde y es vinculado a crímenes como asesinatos, entro otros delitos en Canadá.

Según reveló la periodista independiente Sandra Rodríguez Cotto, Vincent D’Monte, quien se hacía pasar por Jonathan Williams, estuvo en La Fortaleza y forma parte de la Corporación Karma Honey Proyect, entidad que recogió un enjambre de abejas en la Mansión Ejecutiva el 17 de febrero. Para ello, se emitió por parte de La Fortaleza un comunicado de prensa donde se menciona el nombre de Johnathan Williams.

“El apicultor y co-fundador del Karma Honey Proyect, Jonathan Williams, y al apicultor que trabaja esta colmena, David Lozada Negrón, expresaron que un mundo sin abejas “sería catastrófico” por la falta de polinización. Lozada Negrón explicó que las abejas son las responsables de la polinización del 80 por ciento de los alimentos”, reza el comunicado circulado el 17 de febrero de 2022 por la Oficina de Prensa de La Fortaleza.

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que Conor Vincent D’Monte, fugitivo federal que vivía en Puerto Rico bajo el nombre de Jonathan Williams- co fundador de la entidad sin fines de lucro Karma Honey Project- no tenía decretos contributivos bajo su identidad falsa.

“Yo indagué, porque yo no he tenido relación alguna con esa persona, la información que me llega es que no tiene un decreto de incentivos contributivos. La entidad sin fines de lucro está debidamente certificada por el Departamento de Hacienda, pero la persona esta que ha sido arrestada no tiene ningún tipo de decreto de incentivos contributivos. Esa es la información que tengo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El gobernador rechazó conocer al sujeto, haberse reunido con él o haber participado de alguna actividad en la que estuviera presente el imputado de delitos.

“Yo no tuve reunión con esta persona ni tuve nada que ver con este asunto, salvo que sabía que había una colmena allí en una de las ventanas en Fortaleza y que estaban propulsando para apoyar la apicultura. Es escandaloso lo que ha salido en los medios de comunicación. Por lo que veo, ha estafado a medio mundo. Ahora, que las autoridades lo procesen y responda por los crímenes que son horrorosos que aparentemente cometió en Canadá”, expresó.

“Aquí lo que sucedió es que en Fortaleza, hace ya bastante tiempo atrás se detectó un enjambre de abejas nuestras (no africanas) y se tomó la iniciativa de reubicarlo en una colmena y esa entidad sin fines de lucro y esa persona entre otras colaboraron en este esfuerzo. La persona que está a cargo de la colmena es un agricultor boricua, no es esa persona ni esa entidad”

Según el alguacil federal en Puerto Rico, Wilmer Ocasio, Conor Vincent D’Monte (que utilizaba en Puerto Rico el nombre de Jonathan Williams) fue identificado por las autoridades canadienses como el líder del Capítulo de British Columbia entre los años 2008 y 2009, de la organización criminal “Las Naciones Unidas” (UN), también conocidas como “Global United Nations Syndicate” (GUNS). La organización criminal está formada principalmente por canadienses de origen europeo, asiático oriental de las Primeras Naciones e iraníes.

El 24 de enero de 2011, se emitió una orden de arresto en todo Canadá contra D’Monte por Asesinato en primer Grado y conspiración de cometer asesinato en violación a leyes de Canadá.

El sujeto fue arresto en la tarde del viernes, en el área de Isla Verde.