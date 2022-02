Pierluisi se distancia del fugitivo canadiense que participó de actividad en La Fortaleza

El gobernador Pedro Pierluisi rechazó de plano que Conor Vincent D’Monte ­–el presunto narcotraficante canadiense arrestado la semana pasada en Puerto Rico– mantuviera comunicación directa con La Fortaleza, si bien describió al Karma Honey Project, una iniciativa de apicultura que lideraba el exfugitivo y que colaboró en un proyecto con la mansión ejecutiva, como loable.

Pierluisi, asimismo, negó que D’Monte, quien se hacía llamar Johnny Williams, gozara de decretos contributivos en Puerto Rico, como se reportó esta mañana.

“En Fortaleza apoyamos la agricultura, incluyendo la apicultura. Aquí lo que sucedió es que en Fortaleza, hace ya bastante tiempo, se identificó un enjambre de abejas y se tomó la iniciativa de reubicarlo en una colmena. Esa entidad sin fines de lucro (Karma Honey Project) y la persona que mencionas, entre otras, colaboraron, en este esfuerzo. Lo primer que tengo que aclarar es que persona (D’Monte) no labora en La Fortaleza, no tiene relación contractual alguna con La Fortaleza. La persona que está a cargo de la colmena es un agricultor boricua, no es esa persona ni esa entidad. Eso es todo lo que puedo decir”, sostuvo Pierluisi a preguntas de la prensa.

En un comunicado el pasado 17 de febrero, cuando La Fortaleza anunció al proyecto de la colmena rescatada, describió a “Jonathan Williams” como apicultor y cofundador del Karma Honey Project, una entidad sin fines de lucro registrada ante el Departamento de Estado.

En la mañana de hoy, la periodista Sandra Rodríguez Cotto reveló pantallazos de un presunto chat de Whatsapp de beneficiarios de decretos de Ley 22 en el que alegadamente participaba D’Monte. Según el reportaje, D’Monte habría escrito en el chat que “a veces trabajo con Fortaleza. Ellos prestan atención a estas cosas. Me aseguraré de llevarlo a su atención”.

“Las redes sociales están llenas a veces de imprecisiones y falsedades. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza información que llega por redes sociales, hay que corroborarla”, dijo Pierluisi.

El mandatario aseguró que indagó sobre el trasfondo de D’Monte, incluyendo si se beneficiaba de algún decreto, como los de Ley 22, que se crearon para atraer “individuos inversionistas” a Puerto Rico.

“Cuando vi esto lo que he hecho es preguntar. Yo no he tenido relación alguna con esa persona. La información que me llega es que no tiene un decreto de incentivos contributivos. La entidad (Karma Honey Project) está debidamente certificada por Hacienda, esa información sí me llegó. Pero la persona esta que ha sido arrestada no tenía ningún tipo de decreto contributivo, es la información que tengo”, subrayó Pierluisi.

En un aparte con los medios posterior a la rueda de prensa, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, no negó ni confirmó la información provista por el primer ejecutivo, amparado en las normas de confidencialidad que protegen a los contribuyentes.

“No me corresponde a mí verbalizar esto. En caso de yo verbalizarlo estaría en violación de la ley. Él (Pierluisi) lo verbalizó y yo creo que con eso debe constatar lo que el gobernador ha establecido. No es función del Departamento de Hacienda divulgar información de contribuyentes”, manifestó el titular de la agencia.

D’Monte, contra quien pesaba una orden de arresto en Canadá desde 2011, enfrenta cargos por varios crímenes, incluyendo asesinato, al tiempo que se le identifica como líder de una organización de narcotráfico en el país norteamericano. El hombre fue arrestado el viernes en el municipio de Carolina.

“Yo no tuve reunión con esta persona ni tuve nada que ver con esta persona. Sabía que había una colmena allí que estaban propulsando para apoyar la apicultura. Es escandaloso esto que ha surgido en los medios de comunicación. Por lo que veo, esta persona estafó, engañó aquí a medio mundo. Me indican que hasta se cambió físicamente, se operó para que no lo detectaran. Ahora que las autoridades lo procesen y responda por los crímenes horrorosos que estoy escuchando que aparentemente cometió en Canadá”, expresó el primer ejecutivo.

Parés reclama confidencialidad

Cuestionado por la prensa, Parés mantuvo su postura de no confirmar ni rechazar si Karma Honey Project se encuentra bajo investigación por el Departamento de Hacienda o si el gobierno federal ha solicitado información que apunte a posibles vínculos con actividad delictiva.

“Personas que estén utilizando certificados de exención contributiva, amparados en el Código (de Rentas Internas), de una manera incorrecta, se pueden exponer a sanciones de parte del Departamento, el recobro de contribuciones y de igual manera, a penalidades”, dijo Parés en términos generales.

“Por regla general, el Departamento mira, evalúa qué ocurre en el entorno, se hacen referidos correspondientes a distintas autoridades, se hacen querellas. Cuando esas cosas (irregularidades) ocurren, definitivamente es responsabilidad del Departamento tomar acción sobre el asunto”, añadió Parés.

En Puerto Rico, los incentivos contributivos, incluyendo los de la Ley 22, son otorgados por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Según Parés, en investigaciones junto a agencias estatales y el Servicio de Rentas Internas federal, se han identificado sobre 100 beneficiarios contributivos con “hallazgos” provenientes de las decenas de decretos existentes.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Karma Honey Project fue incorporada entidad sin fines de lucro el 21 de febrero de 2019 por Candice Galek, quien funge como presidenta y agente residente de la organización. Además de Galek, el único otro oficial que aparece en el registro de corporaciones es Pep Menéndez, como secretario de la entidad.

Karma Honey Project incluye entre la información una dirección y apartado en la avenida Ashford, en Condado, al tiempo que describe su propósito corporativo como “aumentar la población de abejas melíferas en Puerto Rico, concienciar sobre la especie y educar a través de programas dirigidos a la juventud”.