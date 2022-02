Narcotraficante canadiense estuvo en Fortaleza pero no se reunión con Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi se expresó sobre el arresto de Conor Vincent D’Monte, identificado por las autoridades canadienses por ser el líder del Capítulo de British Columbia entre los años 2008 y 2009, de la organización criminal “Las Naciones Unidas” (UN), también conocidas como “Global United Nations Syndicate” (GUNS), “Canada United” o “Canadian United” (CU).

En conferencia de prensa, el primer ejecutivo indicó que nunca tuvo una reunión con el ahora arrestado, aunque confirmó que Vincent D’Monte estuvo en La Fortaleza.

“Por lo que me dicen sí para establecer la colmena”, comentó el primer ejecutivo quien agregó que “la información que me llega no tiene ningún decreto de incentivo”.

Aquí las expresiones de Pierluisi:

Mientras estuvo fugitivo en Puerto Rico, D’Monte utilizó una identidad falsa para evadir la justicia y se le conocía como Johnny Williams. Este era conocido por su proyecto de apicultura Karma Honey Project, una organización sin fines de lucro fundada en el año 2019 que buscaba aumentar la población de abejas en la isla tras el huracán María. Sin embargo, Williams no aparecía como el fundador de la organización, sino que se ponía el nombre de un residente de Miami, Candice Galek.

Por su parte, la oficial de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, reafirmó que el criminal no estuvo reunido con el primer ejecutivo ni es beneficiario de lo que se conocía como la ley 22, ahora ley 60.

En efecto, no tiene exención por Ley 22. Tampoco nunca se reunió con el @GovPierluisi. — Sheila Angleró Mojica (@prsecprensa) February 28, 2022

Según reporta el medio canadiense, Vancouver Sun, Williams manejaba la organización sin fines de lucro a través de un chat de Whats App que se llenó de comentarios de sorpresa cuando ocurrió el arresto el pasado viernes. Del mismo modo, en el reportaje se asegura que Williams siempre tenía gafas puestas y no quería que le tomaran fotos. También tenía un penthouse y realizaba barbacoas en Ocean Park.

Pero eso no se queda ahí, el más buscado en Canadá que utilizaba una identidad falsa en Puerto Rico recibía beneficios de la Ley 22 y estaba bien conectado con La Fortaleza, según reporta la periodista Sandra Rodríguez Cotto en En Blanco y Negro con Sandra. En el mencionado reportaje se dice que el empresario era mencionado en dos grupos de Whats App llamados “PReppers JNN Edition” y “Tribu Vibra” como la conexión con Fortaleza. En el mismo los empresarios buscaban cómo por pagar impuestos por sus ganancias.

Del mismo modo, el medio publicó un tuit de junio del 2021 donde la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, anunció el traspaso de unos terrenos en la falda del Yunque a la organización Karma Honey Project y aparece en una foto junto a Williams.