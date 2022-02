Educación y la Policía llevarán talleres de prevención a las escuelas

El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, formalizaron un acuerdo para llevar charlas, talleres y actividades a los planteles escolares para la prevención de conductas de alto riesgo.

Mediante la Unidad de Relaciones con la Comunidad y el Programa Juventud Voluntad Firme, miembros del cuerpo policiaco coordinarán visitas a las escuelas para proveer información importante que erradique o evite conductas de alto riesgo que puedan trastocar el desarrollo y bienestar de jóvenes. Las herramientas que se ofrecerán ayudarán al estudiantado a afrontar retos o situaciones que pudieran tonarse difíciles.

“Siempre he sido enfático en que el desarrollo educativo está firmemente atado al desarrollo personal de nuestros estudiantes. No podemos tener profesionales exitosos si estos no cuentan con las fortalezas para afrontar las vicisitudes diarias. Ser entes de cambios en el desarrollo social es parte de nuestra misión en el DE. Este acuerdo hace accesibles destrezas para el manejo de situaciones que se pueden presentar en la adolescencia y que le podrían ayudar en su adultez. Exhorto a los directores escolares a que sean partícipes del programa y ayuden a que esta gran gesta se pueda hacer de manera constante en nuestras escuelas”, expresó Ramos Parés.

Por su parte, Torres Ríos indicó que “aunar esfuerzos que redunden en contar con una sociedad segura y sana es parte de lo que buscamos en el DSP. Estamos muy contentos y esperanzados de que este acuerdo pueda beneficiar a los jóvenes y que propicien entornos seguros para un mejor desarrollo”.

Mientras que el coronel López Figueroa dijo que el acuerdo permite erradicar, a edades tempranas, conductas que pudieran trastocar el futuro y bienestar de jóvenes que luchan por un mejor Puerto Rico.

“Parte de la labor del cuerpo policiaco es orientar sobre conductas conflictivas que pudieran cambiar el porvenir de toda una familia. Nos enorgullece formar parte esta experiencia educativa que promueve el buen comportamiento y erradica conductas de alto riesgo. Vemos en los jóvenes un futuro de grandes posibilidades para Puerto Rico y queremos dejar huellas positivas con nuestra participación en esta iniciativa”, añadió.

En las charlas habrá presencia de personal del Área de Apoyo Integrado del DE para poner a la disposición los servicios de sicólogos, trabajadores sociales, consejeros profesionales y enfermeros de ser necesarios antes, durante o después de la actividad. De igual manera, el acuerdo suscrito indica que se realizará una reunión mensual con personal de la Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar a cargo de César O. González Cordero para compartir el insumo de las actividades realizadas y las próximas a concretarse. Además, se llevarán a cabo evaluaciones para canalizar y coordinar toda petición que se reciba.