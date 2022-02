Centro Unido de Detallistas asegura que la Legislatura está en contra de los comerciantes

El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD Puerto Rico), Jesús E. Vázquez Rivera, hizo un llamado a la Legislatura para que, ante los aumentos en el costo de vida en todos los servicios esenciales, se creen proyectos de ley que auxilien al pequeño y mediano empresario en la Isla.

El líder del CUD indicó que, ante la grave crisis que enfrenta el país con los aumentos del servicio de energía eléctrica, peajes, gasolina y lo que vendrán de camino, los miembros de la Legislatura no se han sentado a crear mecanismo de ley que aminoren la carga económica de los pequeños y medianos empresarios.

“Los pequeños y medianos empresarios ya no aguatan más el empuje. Muchos ya han cerrado sus negocios porque no pueden asumir los costos. El motor que mueve nuestra economía son nuestras pymes y la Legislatura se ha hecho de oídos sordos. El Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha mostrado total apoyo a nuestros pequeños y medianos comerciantes, pero si la Legislatura no actúa con proyectos de ley que faciliten la estabilidad a los comercios, los comercios sucumbirán en su totalidad muy pronto”, afirmo el líder del CUD.