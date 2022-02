Salud reporta 5 muertes adicionales por COVID-19, mientras hospitalizaciones siguen a la baja

Las estadísticas del Departamento de Salud para hoy domingo sumaron cinco decesos adicionales en Puerto Rico por COVID-19, lo que eleva a la cifra de muertes durante la pandemia a 4,109 personas.

De las personas fallecidas reportadas en el informe de hoy, dos no estaban vacunas y tres tenían el ciclo completo de vacunación. Ninguna de estas personas contaba con el refuerzo de la tercera dosis. Las estadísticas muestran que apróximadamente 17 fatalidades por cada 100 mil habitantes con de personas no vacunadas. Mientras que 7 por cada 100 mil habitantes son de personas con las dos dosis de vacunas y 2 por cada 100 mil habitantes son de personas con el refuerzo de la tercera dosis. Así las cosas, la tasa de mortalidad por COVID-19 por estatus de vacunación es de 18.67 % entre no vacunados, 7.55 % entre vacunados y 3.23 % entre personas con el refuerzo.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por COVID-19 siguen a la baja. Para la mañana de hoy, domingo, se reportaron 88 personas hospitalizadas, de las cuales 11 son menores de edad. Hasta ayer sábado, habían 15 adultos en ventilador.

La tasa de positividad se encuentra en 5.19 %. Durante la ola de ómicron alcanzó su punto más alto el 6 de enero con 39.5 %. Casi un mes antes, el 8 de diciembre estaba en 2.25 %.

Según los datos preliminares, el promedio de casos positivos para hoy es de 78 casos confirmados con prueba molecular. Los datos preliminares se actualizan con los datos oficiales al mediodía.

Municipios como: Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Yauco, Juana Día, Villalba, Arroyo, Patillas, Maunabo, Humacao, Las Piedras, San Lorenzo, Fajardo, Vieques, Loíza, Dorado y Florida aparecen como pueblos con bajo nivel de transmisión comunitaria, según el mapa del Departamento de Salud.

En Puerto Rico, el 85.4 % de la población apta para vacunarse cuenta con el ciclo completo de vacunación. Sin embargo, el dato se reduce a 56.5 % cuando se trata de población con el refuerzo de la tercera dosis.