Representantes emplazan al Senado para que evite que la tarifa de la AEE suba

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez emplazó el domingo a los legisladores-sobre todo en el Senado- para que se pueda aprobar un proyecto de ley que evite la imposición de un Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en ingles), para la Autoridad de Energía Eléctrica.

De no aprobarse un proyecto legislativo, el aumento en el costo por kilovatio-hora- según los cálculos presentados en la conferencia de prensa- seria de más de 50 centavos.

“Yo estoy listo hoy para radicar legislación para defender cinco puntos”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Según el presidente de la Cámara, los cinco puntos son: renegociar la deuda, establecer una transición a un combustible de costo menor y más limpio, la eliminación del Impuesto al Sol o cargo por mantenerse conectado al sistema eléctrico a pesar de producir electricidad residencial o comercial con energía renovable, la protección de los empleados y las pensiones y bajar el costo de la tarifa.

“Ya yo estoy en récord. Faltan 25 votos en la Cámara y 14 en el Senado. ¿Por qué no emplazo al gobernador? Porque él tendrá su turno, si hay legislación, él la firma o no la firma y que conste para récord. Ahora, lo que debe constar para récord, quienes tienen voluntad política para atender seriamente este proceso”, añadió.

Hernández Montañez enfiló sus cañones al Senado, donde el Partido Popular Democrático (PPD) no cuenta con votos suficientes para aprobar legislación.

“Si el Senado no está, no la vamos a radicar, porque es un ejercicio fútil. Tiene que haber un acuerdo. Tenemos que sentarnos todos sobre la mesa y contar los votos”, sostuvo.

Por su parte, el representante, Luis Raúl Torres Cruz mencionó que es cierto que no hace falta legislación para que se apruebe por el Tribunal Federal el RSA de la AEE. Sin embargo, una legislación le daría- a su juicio- garantía a los acreedores de cumplimiento con los acuerdos de pago.

De aprobarse en el Tribunal el RSA, un consumidor residencial-que en promedio consume entre 7 a 8 kilovatios y actualmente paga entre 29 a 30 centavos el kilovatio-hora-”la tarifa se podría elevar 54.28 centavos el kilovatio-hora. Esa es la proyección, sino hay legislación”.

“La verdad es que a nosotros nos sorprendió que el presidente de la Cámara va al Tribunal y dice que está listo para legislar y entrar en esta negociación, queremos tener una participación activa a nombre del pueblo de Puerto Rico. Pero allí estuvo ausente el Senado de Puerto Rico”, sentenció.

Mientras, el representante José “Cheito” Rivera Madera anunció que la Cámara de Representantes celebrará el tres de marzo vistas públicas para investigar las emisiones de bonos de la AEE, para que conste para qué se utilizó el dinero prestado que culminó en la quiebra de la corporación pública.

Finalmente, el presidente de la Cámara emplazó al sector privado que deje saber su parecer a este Acuerdo de Reestructuración.

“Nosotros hoy emplazamos a todos los sectores del país, a los industriales, para que cuando la gente pierda el trabajo, esté consciente de las empresas que se fueron, porque no pudieron competir con el costo energético. A los cuidos de envejecientes, que no van a poder pagar la luz. A los comerciantes a los hospitales que no van a poder operar y al comercio en general que vengan aquí y se expresen de que están de acuerdo de que este RSA se apruebe en el Tribunal sin que se puedan atender sus reclamos a través de legislación”, concluyó.