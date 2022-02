¿Qué es la OTAN, para qué sirve y quiénes la integran?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida en el mundo como la OTAN o bien NATO por sus siglas en inglés, es una organización política y militar no agresiva que tiene como fin garantizar la seguridad y libertad de sus miembros, así como promover la paz y la estabilidad de esas naciones.

La OTAN está formada como una alianza entre países europeos y del norte de América. Tiene su sede central en Bruselas, Béligica, y se creó como una respuesta a la intensificación de la Guerra Fría. El propósito de esta organización era justamente proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que representaba la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo que se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial.

La OTAN está compuesta en la actualidad por 30 países miembros, dentro de los cuales no se incluye ni a Ucrania, ni tampoco a Rusia, dos naciones que se encuentran enfrentadas por un conflicto armado.

¿Qué es la OTAN y para qué sirve?

La OTAN define que su finalidad es “garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares”.

En relación a los medios políticos, asegura que “la OTAN promueve valores democráticos y permite que los miembros se consulten y cooperen cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y, a largo plazo, evitar conflictos”.

En cuanto a los medios militares, afirma que “la OTAN tiene un compromiso de resolución pacífica de controversias. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del tratado fundacional de la OTAN (Artículo 5 del Tratado de Washington) o por mandato de las Naciones Unidas, por sí sola o en cooperación con otros países y organismos internacionales”.

¿Qué países integran la OTAN?

La OTAN está compuesta por 30 países miembros, que son los siguientes:

Albania (2009)

Alemania (1955)

Bélgica (1949)

Bulgaria (2004)

Canadá (1949)

Croacia (2009)

Dinamarca (1949)

Eslovaquia (2004)

Eslovenia (2004)

España (1982)

Estados Unidos (1949)

Estonia (2004)

Francia (1949)

Grecia (1952)

Hungría (1999)

Islandia (1949)

Italia (1949)

Letonia (2004)

Lituania (2004)

Luxemburgo (1949)

Macedonia del Norte (2020)

Montenegro (2017)

Noruega (1949)

Países Bajos (1949)

Polonia (1999)

Portugal (1949)

Reino Unido (1949)

República Checa (1999)

Rumanía (2004)

Turquía (1952)

La sede de la OTAN en Bruselas. (Paul O''Driscoll/Getty Images)

Los 12 países fundadores de la OTAN, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y otras ocho naciones europeas, firmaron en abril de 1949 un tratado en el cual se comprometían a protegerse mutuamente antes las diferentes amenazas políticas y militares.

Desde ese momento, diferentes países se han ido uniendo a esta organización, a la cual no pertenecen demasiadas naciones del Oriente, siendo las únicas Estonia, Letonia, Lituania y Turquía.

Considerando que Estados Unidos es el país más grande que integra esta organización, se concluye que cualquier alianza con la OTAN supone estar efectivamente bajo la protección de Estados Unidos.

¿Qué posición tiene la OTAN en el conflicto Rusia - Ucrania?

La posición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha cobrado un rol fundamental en el actual conflicto que sostienen Rusia y Ucrania. En diciembre pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió declaraciones en las que advirtió a Rusia del costo que podría representarles iniciar un conflicto con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, en tanto, aseguró que su país no tenía intenciones de iniciar un conflicto con Ucrania, pero dejó en claro una solicitud para no extremar las posiciones: que la OTAN no siguiera ampliándose con países hacia el este.

Los países miembros de la OTAN han acordado brindar ayuda y asistencia a Ucrania en el conflicto que sostiene con Rusia. Por ahora, esa colaboración es con ayuda humanitaria y asistencia financiera. (Sean Gallup/Getty Images)

Hay que recordar que La OTAN mantiene un vínculo estrecho con Ucrania desde que este país se uniera al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en 1991 y al programa de Asociación para la Paz en 1994.

El 27 de febrero, la OTAN aseguró públicamente que sus aliados estaban aumentando su apoyo a Ucrania tras la “invasión a gran escala” que está recibiendo por parte de Rusia. De acuerdo a la información oficial divulgada por la OTAN, los aliados están brindando asistencia financiera y ayuda humanitaria, pero hasta ahora no se ha optado por el envío de tropas a Kiev, la capital ucraniana.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: " Acojo con beneplácito que los aliados estén dando un paso adelante para apoyar a Ucrania, con equipo militar adicional, asistencia financiera y ayuda humanitaria. La autodefensa es un derecho consagrado en la Carta de la ONU, y los Aliados están ayudando a Ucrania a defender ese derecho. Esto envía un mensaje claro de pleno apoyo de la OTAN a la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.