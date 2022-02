Peñuelas rechaza recibir cenizas de carbón de alcaldesa salinense

El legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Peñuelas, Elvin Lugo Rodríguez, anunció, hoy, domingo, la aprobación por parte de la Legislatura Municipal, de una Resolución de su autoría expresando el rechazo a la intención de los operadores de rellenos sanitarios o vertederos, de disponer o depositar cenizas de carbón dentro de los límites territoriales del Municipio peñolano, así como en cualquier lugar del Archipiélago Puertorriqueño.

Aunque la Ley 5-2020 prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos, la alcaldesa Bonilla informó a la comunidad que solicitó una dispensa al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para poder disponer de los residuos tóxicos en algún vertedero de Peñuelas, Ponce o Humacao.

“Agradecemos el apoyo unánime de la Legislatura Municipal de Peñuelas a esta resolución. Se lo advertimos antes al DRNA, y ahora se lo advertimos a la alcaldesa popular de Salinas: para Peñuelas ni miren. De igual forma, si la empresa EC Waste o Ecosystems abren las puertas para el depósito de cenizas, sea legal o ilegal, con o sin dispensa, comenzaremos nuevamente las protestas a la entrada de sus vertederos. También, si la alcaldesa de Salinas insiste en negociar para enviarnos esa basura radiactiva de carbón, no descartamos mover la línea de protesta frente al ayuntamiento salinense”, advirtió el legislador municipal del PIP.

La medida aprobada exige al secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, que no autorice ningún tipo de dispensa, y que haga pública toda solicitud de dispensas a lo establecido por el Reglamento para el Manejo de Residuos de la Combustión de carbón, para garantizar que las comunidades que se puedan afectar tengan acceso a la información.

De igual forma requiere al alcalde de Peñuelas, Gregory González Souchet, que asigne recursos para que, de ser necesario, impugnar legalmente en tribunales cualquier dispensa que se pueda otorgar para el depósito y disposición de cenizas de carbón en suelo peñolano.

Por su parte, el secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán comentó que la ley claramente prohíbe el depósito de los residuos de la combustión de carbón en cualquier lugar del país, incluyendo los vertederos o rellenos sanitarios.

“En enero le advertí a la alcaldesa Bonilla que la única opción es exportar las cenizas y que, en mi opinión, debieran ser llevadas a un vertedero de desperdicios peligrosos. Pero, la alcaldesa ya tenía cotizaciones de dos empresas de basura para recibir las cenizas, entre estas la empresa EC Waste, sin que el DRNA le haya otorgado una dispensa. Al parecer su intención siempre fue usar los vertederos. Incluso, una teoría que le comunicó a la comunidad es que la ley no le aplica porque ella no produce cenizas. Sin embargo, la ley y el reglamento son claros cuando establece que los vertederos no pueden depositar esos desperdicios”, explicó Alvarado Guzmán.

“Peñuelas es el primero de otros municipios donde se estará presentando esta resolución. Conseguir que se prohibiera el depósito de cenizas tóxicas costó mucho sacrificio, persecución, y arrestos, para que ahora la alcaldesa de Salinas y el DRNA intenten desmantelar la ley. El pueblo no va a permitirlo”, aseguró el secretario.