Representante José Aponte condena actitud del alcalde de Aguadilla

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, dijo sentirse incómodo con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldan, de avalar violencia contra la mujer, endosando insultos hacia la mujer por parte de su hijo.

“Estamos consternados ante las expresiones poco responsables del Alcalde de Aguadilla. Dejar ver que no hay nada de malo con decirle ‘animal’ a una mujer es una falta de respeto, no sólo a las víctimas de violencia de género que han sufrido este tipo de maltrato verbal, sino también al pueblo de Aguadilla y el de Puerto Rico. Condenamos de la mayor forma posible esta acción del Alcalde. En el Puerto Rico de la tercera década del siglo 21 no hay espacio para comentarios tan despectivos como ese”, señaló Aponte Hernández.

En la mañana de ayer, viernes, el alcalde Aguadilla avaló una expresión insultante de su hijo hacia la exalcaldesa de Aguadilla en un chat con otros empleados municipales.

Según se desprende de una entrevista con la cadena radial Notiuno 630am, Roldan dijo ‘¿Qué tiene eso de malo”? cuando se le preguntó sobre la expresión que hiciera su hijo hacia una mujer, a la que se refirió como una “animal”.

“Reitero, no existe espacio para hacer esos comentarios tan ofensivos y mucho menos para tratar de justificarlos públicamente. Definitivamente que esto no son las acciones que espera el pueblo de nosotros. A la mujer se tiene que defender, tratar bien y nunca, no importa la circunstancia, maltratarla o insultarla. Eso venimos diciéndole al pueblo por décadas, por eso se hace menos comprensible las expresiones del señor Alcalde”, culminó diciendo.