“Nunca voy a ser igual”: Mujer que intentó rescatar a turista ahogado en Culebra

Playa Flamenco Foto: Gets Ready

“Nunca voy a ser igual”, expresó Emily Jiménez, una mujer que intentó rescatar al turista canadiense que murió ahogado en la playa Flamenco en Culebra.

Según contó a Telemundo 62, desde el suceso ocurrido el pasado lunes en Playa Flamenco, la mujer que reside en Filadelfia no ha podido dormir.

“Siento que yo pude hacer más, si hubiese tenido el equipo correcto”, comentó Jiménez, quien se encontraba en la isla de vacaciones.

“Yo me trepé adentro de la ambulancia. No había nada. No había máquina de oxígeno”, añadió Jiménez.

Por su parte, el técnico de Manejo de Emergencia en Culebra, José Pérez, confirmó que no contaban con el equipo necesario.

“Tratamos de hacer lo mejor posible, pero tampoco teníamos el equipo y muchas veces los mismos equipos los compramos nosotros”, indicó Pérez.

Asimismo, el técnico de Manejo de Emergencia en Culebra aseveró que en estos momentos, no hay paramédicos en Culebra. “Es un problema de años”, puntualizó Pérez.

El turista que murió tras ser arrastrado por las corrientes marinas y el fuerte oleaje fue identificado como Thivaharam Vamathevan.