Denuncian expresiones del equipo político del alcalde de Aguadilla

Las organizaciones Proyecto Patria y el Comité Amplio en Búsqueda de la Equidad (CABE) denunciaron hoy, sábado, los mensajes racistas, homofóbicos y misóginos que se enviaron en el chat del equipo político del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

El chat creado alegadamente por el hijo del alcalde de Aguadilla, José Julián Roldán, quien supuestamente es empleado de la Cámara de Representantes, dejó al descubierto mensajes ofensivos contra la exalcaldesa Yanitsia Irizarry, otras candidatas a la poltrona municipal y empleados.

“Las expresiones en el chat asociado a campañas políticas, esta vez en Aguadilla en el que se degrada, insulta, amenaza y se violenta la dignidad de la personas LGBTTIQ+ son expresiones que merecen todo el repudio y la censura enérgica contra todos los involucrados. No puede hablarse de respeto a la dignidad cuando personas en posiciones de influencia, cegados por el poder promueven la violencia contra nuestras comunidades”, aseveró Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Por su parte, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez expresó que “no nos cabe duda de que la corrupción en este país se manifiesta de múltiples maneras que siempre incluyen la mescolanza de un pensamiento conservador e hipócritamente religioso, misoginia, homofobia, clasismo y conspiraciones para afianzarse en el poder. Todo eso está en ese chat de Aguadilla y por todo eso debería responder el Partido Popular Democrático y su liderazgo”.

La portavoz de la organización también explicó que no le sorprende el chat y su contenido porque “tanto en el PPD como el PNP existen facciones conservadoras en las que este tipo de expresiones son avaladas. Son grupos que carecen de agendas centradas en el bienestar del país y para ir tras el poder y dinero que asocian con puestos públicos son capaces de todo”.

El chat fue divulgado por la página Fiscalización por Puerto Rico donde también se pueden acceder audios del grupo donde compartían el alcalde y altos funcionarios del municipio.

De las conversaciones del grupo creado en octubre del 2020 y cerrado en agosto del 2021 se desprenden 275 páginas y audios compartidos. En uno de estos divulgados por Las Noticias de TeleOnce se escucha presuntamente a Wilfredo Freddy Cruz, ayudante especial del ejecutivo municipal, arremeter contra de la exalcaldesa Yanitsia Irizarry.

“Yo espero en el nombre de Jesucristo no morirme, no morirme y ver a la pu** esa presa, la hija de la gran pu** esa porque nos tiene a nosostros en la ambivalencia en el dolor. Yo te lo digo, tengo un dolor de cabeza que si la veo en el medio de la carretera a ella y al monito de ella, le paso por encima, los clono y a los clones también les paso por encima. Me cago en la pu** madre de ella”, dice.