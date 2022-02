Volodímir Zelenski, de actor de telenovela a proteger a su pueblo como presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, mejor conocido como Volodímir Zelenski, tiene dos nombres: Volodímir Oleksándrovich Zelenski (ucraniano) y Vladímir Aleksándrovich Zelenski (ruso). Nació en Krivói Rog, Ucrania, el 25 de enero de 1978.

El mandatario ucraniano estudió derecho en el Instituto de Economía de Krivói Rog y nunca ejerció. En lugar de eso, emprendió su camino como actor, comediante, guionista, productor, director y político, siendo el 6° presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019.

Zelenski y su familia

Su abuelo paterno era ucraniano étnico y sus padres son judíos. El padre de Volodímir, Oleksandr Zelenski, dirige un departamento de cibernética y hardware informático en el Instituto de Economía de Krivói Rog. Su madre, Rimma Zelenska trabajaba cono ingeniera.

En septiembre de 2003, Vlolodímir Zelenski se casó con Olena Kiyashko (ahora Olena Zelenska), a quien conoció en la escuela y con la que creció en un ambiente de habla rusa sin parientes que hablaran ucraniano.

Olena Zelenska aseguró en una entrevista en abril de 2019 que “escuchó el idioma ucraniano por primera vez en el segundo grado en la clase de idioma ucraniano de un maestro”. Dijo que su esposo y ella pueden comunicarse libremente en ucraniano, especialmente por la presión que el ahora presidente de Ucrania tiene por hablar en el idioma del país.

La pareja tuvo a su primera hija en 2004, Oleksandra, quien interpretó un papel en la película 8 New Dates junto con Zelenski. En 2006, particpó en el programa The Comedy Comedy Kids, en el que ganó 50 mil girivinas. Su hijo nació Kirilo nació en 2013.

En 2018, los activos de la familia Zelenski alcanzaron un valor de 1.5 millones de dólares (37 millones de grivnas aproximadamente).

Corte, cámara, acción...

Volodímir concursó en el equipo local de KVNS20, un programa de comedia y después fue invitado a un equipo ucraniano llamado “Zaporizhia-Kriviy Rig-Transit”, que tuvo lugar en la Liga Mayor de KVN, con el que en 1997 fue ganador.

En el mismo año, creó y dirigió el equipo Kvartal 95, que de 1998 a 2003 participó en las Grandes Ligas y en la liga ucraniana. Zelenski viajaba constantemente por los países soviéticos y pasaba gran parte del tiempo en Moscú junto con los demás miembros del grupo. En 2003 Kvartal 95 comenzó a producir programas de televisión y en 2005 el canal se mudó a otro canal ucraniano por desacuerdos creativos.

Protagonizó películas como: “Love in the Big City”, “Love in the Big City 2″, “Love in the Big City 3″, “Office Romance”, “Our Time”, “Rzhevsky contra Napoleón”, “First Dates” y sus secuelas, y “I, You, He, She” (grabada en ucraniano). Zelenski graba normalmente en el idioma ruso.

En 2014, Zelenski protestó en contra del Ministerio de Cultura de Ucrania, por querer prohibir a artistas rusos en el país. Desde 2015, Ucrania restringió la participación de artistas rusos y obras de cultura rusa. La comedia romántica de “Love in the Big City 2″, fue prohibida en el país ucraniano.

Durante la guerra en el Donbáss, Zelenski donó 1 millón de grivnas al ejército ucraniano a través de la productora Kvartal 95. Políticos y artistas rusos solicitaron la prohibición de una de sus obras en Rusia.

La serie del presidente

En 2015 protagonizó la serie televisiva “Servidor del Pueblo”, en el que interpretaba el papel de presidente de Ucrania. El personaje era un profesor de historia de secundaria de unos treinta años de edad que gana las elecciones presidenciales por un video viral en el que se queja de la corrupción del gobierno.

A pasos de la presidencia

En 2018, Zelenski declaró que su productora había realizado su última creaci{on con su filial legal rusa en 2012 y que su oficina legal en Moscú cerro en 2014.

Fundó el partido político Servidor del Pueblo en marzo de 2018 con personas cercanas a la productora, con las que realizó la serie de televisión del mismo nombre.

al año siguiente, en una entrevista con Der Spiegel, Zelenski declaró que comenzaría su carrera política para que fuera restaurada la confianza en los políticos y expresó su deseo de tener “personas profesionales y decentes” en el poder, cambiando el “establishment político” lo más posible.

Desde el 31 de diciembre de 2018, dirigió su campaña presidencial, que fue virtual casi en su totalidad, para remplazar a Petro Poroshenko, presidente titular de Ucrania en ese momento. Zelenski se postuló para la primera vuelta en las elecciones del 31 de marzo de 2019 y finalmente, en la segunda vuelta el 21 de abril del mismo año, salió victorioso.

Acreditación del pueblo, planes de alianza con Europa e invasión rusa

Actualmente, Volodímir Zelenski es presidente electo de Ucrania y uno de los nombres más sonados a nivel internacional por el conflicto que vive su país, que a partir de la madrugada del jueves pasado (miércoles en México), se declaró formalmente como el inicio de la operación militar autorizada por el presidente ruso Vladimir Putin en territorio ucraniano, lo que da lugar al comienzo de una Guerra Fría.

Antes de llegar a la presidencia, Zelenski planeaba acercarse a la Unión Europea y a la OTAN, algo a lo que Rusia se opuso desde el inicio. Con la tensión entre ambos pa{ises, los presidentes se han reunido con otros titulares de la Unión Europea, una de las reuniones que se dieron a conocer recientemente fue la de Zelenski con Olaf Scholz, canciller de Alemania.

En un mensaje dirigido a la nación ucraniana, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que para Rusia él es el objetivo principal, el deseo ruso es “destruir al jefe de Estado” segun el mandatario judío, resaltando que su familia será el segundo objetivo. A esto, el titular ucraniano aseguró que ni él ni su familia se abandonarán Ucrania, “Yo sigo en la capital, mi familia está en Ucrania y mis hijos también. No somos traidores, somos ciudadanos de Ucrania”.

En redes sociales los usuarios lo aclaman

El Presidente de #Ucrania @ZelenskyyUa deja su traje presidencial, para luchar hombro a hombro junto a sus soldados y defender su nación.



Jamás haría eso el presidente de #México @lopezobrador_, si no compra medicamentos para los niños con cáncer, menos lucharia por su nación. pic.twitter.com/v8OOKpg8m9 — FER MX 🇲🇽⚔🇺🇸 🎖 (@Fer_MX10) February 25, 2022

El Presidente 🇺🇦 @ZelenskyyUa ha tenido nervios de hierro, de verdad que todo mi reconocimiento a su valentía. #Ucraina merece ser libre, pero "los líderes mundiales" aún están "discutiendo comunicados".



Los dejaron solos, pero no se rinden. 🇺🇦 pic.twitter.com/cbSejOGd8k — Anthony Rodriguez (@anthonyr_ve) February 25, 2022

