Multan a comités de campaña de Wanda Vázquez, Proyecto Dignidad, Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz.

El contralor electoral Walter Vélez anunció el viernes multas ascendentes a 360 mil dólares contra los comités de campaña de varios excandidatos a la gobernación en primarias y las elecciones del 2020.

“Como parte del proceso de auditoría, se evaluaron las transacciones de ingresos y gastos con fondos públicos y privados, para el año eleccionario 2020, de cada partido político, aspirante y candidato a la gobernación, a los fines de determinar si las actividades financieras, administrativas y operacionales reportadas se efectuaron conforme a las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y el ordenamiento aplicable. A todos los auditados se les brindó la oportunidad de reunirse con los auditores, para aclarar dudas, contestar y subsanar hallazgos, según establece la Ley 222-2011″, dijo Vélez en declaraciones escritas.

Los multados fueron los comités de Wanda Vázquez Garced, Cesar Vázquez Muñiz y Proyecto Dignidad, Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz Soto.

Según Vélez, las auditorías indican que los partidos políticos, aspirantes y candidatos a la gobernación recibieron fondos públicos y privados, por 15.7 millones de dólares y realizaron gastos por un total de 15.5 millones de dólares. De estos se detectaron 2.8 millones de dólares en transacciones de ingresos y gastos, que no fueron reportadas en los informes que rindieron estos comités. La OCE impuso multas y requirió la devolución de dinero por la cantidad de 364,045.37 dólares.

Entre los hallazgos principales de los comités que participaron de la candidatura a gobernación están los siguientes: 1) Informes no radicados detallando la totalidad de ingresos recibidos y gastos incurridos en campaña, donativos en exceso del límite establecido en Ley por 81 mil dólares, contribuciones prohibidas realizadas por corporaciones y otras personas jurídicas por 27 mil dólares, dinero no depositado en cuentas de campaña, donativos anónimos en exceso de lo permitido o donantes no identificados por un total de 908 mil dólares y contratar para llevar pautas al aire sin ser prepagadas. La Ley 222-2011 establece que los comités tendrán la oportunidad de enmendar o subsanar los hallazgos previos a la publicación de los informes finales. Concluido el término concedido para corregir, la OCE ha publicado los informes finales.

En el caso de cinco comités de partidos, aspirantes o candidatos, estos no subsanaron, o subsanaron parcialmente, por lo que se emitió un informe final con multas y requerimientos de devolución. Los respectivos comités tienen 30 días para presentar una solicitud de reconsideración.

Los comités son los siguientes:

El informe correspondiente al Comité de Wanda Vázquez Garced, tuvo los siguientes hallazgos principales: donaciones en exceso del límite permitido por ley, donaciones con dinero o bienes pertenecientes a otra persona, ingresos no informados, donantes no identificados conforme a la ley, pautas en medios sin contar con los recursos para el pago de estos y deficiencias en controles internos.

El informe del aspirante a la gobernación, Eduardo Bhatia, tuvo los siguientes hallazgos principales; donaciones en exceso del límite permitido por ley, ingresos, gastos y cuentas por pagar no informados, donativos anónimos en exceso de lo permitido por ley, donantes no identificados conforme a la ley y deficiencias en controles internos.

De igual manera, el informe correspondiente a la aspirante Carmen Yulín Cruz Soto presentó las siguientes situaciones: ingresos y gastos no informados en exceso del 10% del total recaudado, donantes no identificados.

En el caso del candidato del candidato Cesar Vázquez Muñiz, el informe presenta un hallazgo por concepto de donativos anónimos no reportados en informes de actividades de recaudación de fondos, no contestar los requerimientos de información y no proveer la información solicitada dentro del proceso de investigación o auditoría realizada y deficiencias en controles internos.

En el caso del Comité del Partido Proyecto Dignidad, los hallazgos reportados son donativos en exceso del límite permitido, contribuciones por personas jurídicas, dejar de depositar ingresos, pagos en efectivo, transacciones sin informar, donantes no identificados, dejar de mantener récords y no enmendar informes.