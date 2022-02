Líderes sindicales de corporaciones públicas salen decepcionados de reunión en Fortaleza

Los presidentes de 16 sindicatos se reunieron hoy, viernes, con el asesor de asuntos laborales del gobernador, Yamil Ayala, y el secretario auxiliar de asuntos estatales, Carlos Yamil, para discutir sus reclamos, pero no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que pidieron una reunión la semana próxima con el gobernador.

Empleados de corporaciones públicas marcharon desde el Capitolio hasta la Fortaleza en protesta por sus condiciones laborales, una protesta convocada por la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT). “Le presentamos evidencia de que aquí en las corporaciones públicas hay un montón de puestos creados con salarios altísimos que no son necesarios...un empelado que trabaja en una corporación a lo mejor le pagan $9.50 como electricista, pero esa misma corporación contrata electricistas del sector privado pagándole $20, $30 y $40 la hora”’, aseguró el presidente de la CPT, Emilio Nieves.

El lider añadió que salieron de la reunión “decepcionados, frustrados y desilusionados”.

“No hay satisfacción porque la realidad es que nosotros tampoco estamos satisfechos”, dijo por su parte el asesor Yamil Ayala.

La CPT convocó también un paro de 24 horas en el que participan sindicatos de varias corporaciones públicas como la Unión Independiente de los Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, la Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad de Metropolitana de Autobuses.

Nieves expresó que las corporaciones públicas tienen la naturaleza de garantizarle el servicio al pueblo de una manera superior a cualquier alianza público-privada o corporación privada.

En la reunión con los asesores, los líderes hicieron cuatro reclamos, aunque el principal fue la justicia salarial. “El reclamo principal que le llevamos a la mesa en esta reunióh fue de justicia salarial, pero una justicia salarial basada en una historia en la cual el salario de los trabajadores de las corporaciones públicas ha estado estancado en los últimos 9 en algunos casos 12 y en otros casos 15 años y ante esa injusticia los trabajadores reclaman justicia salarial a través de lo que se conoce como negociación colectiva”, según Nieves.

“La respuesta del Gobierno, es que para lograr la justicia salarial hay que ir ante la Junta, si nosotros llegamos a una mesa de negociación, lo que vamos a negociar ahí lo tiene que avalar la JCF y aquí es done nosotros no aceptamos ese tipo de posición porque lamentablemente la política pública del gobernador es sencilla, la Junta habla y el gobernador obedece y nosotros no podemos funcionar con un Gobierno con ese nivel de sumisión”, expresó Nieves.

Los líderes solicitaron una reunión con el gobernador, Pedro Pierluisi, para la semana que viene, sin embargo, aún no hay conformación de que se vaya a concretar, según el asesor Yamil Ayala.

En las pasadas semanas han sucedido distintas manifestaciones en las que trabajadores del sector público han protestado por justicia salarial y un retiro digno. Las marchas han resultado en aumentos salariales para los maestros, bombers, técnicos de emergencias médicas.

“Si no hay justicia salarial para los trabajadores inmediatamente, esta lucha va a continuar”, sostuvo Nieves.