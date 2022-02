Integrantes JCF defienden sus escoltas

El integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), Antonio Medina, defendió el viernes la utilización de escolta policíaca.

“Los miembros de la Junta no recibimos compensación económica. Hacemos este trabajo de una manera voluntaria. La Junta tiene una política que para todos sus miembros se provee seguridad dado a que estamos envueltos en decisiones que afectan a muchos ciudadanos del país y pueden haber diferentes opiniones”, dijo Medina en conferencia de prensa.

“En mi caso personal, por los primeros cuatro o cinco meses yo les dije que no me hacía falta y no quería tenerla, pero a través de los diferentes temas que hemos estado trabajando, se me pidió que aceptara la escolta como parte de ser miembro de la Junta. De igual manera, que se le provee a todos los miembros de la Junta, siempre y cuando estén en Puerto Rico”, añadió.

Medina es el único integrante de la Junta que reside en Puerto Rico.

Los demás integrantes de la JCF reciben el servicio cuando realizan sus trabajos en la Isla.