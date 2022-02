Tip Planillero: ¿Qué es el crédito por trabajo?

Se concede un crédito contra la contribución sobre ingresos para aquellos contribuyentes que sean residentes de Puerto Rico que no sean reclamados como dependientes en otra planilla y que generan ingreso bruto ganado reportado en un comprobante de retención. Para años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2020, el contribuyente y su cónyuge (en el caso de contribuyentes casados) deben tener 19 años o más al cierre del año contributivo. No podrá reclamar el crédito personas de 65 años o más o que reclamen el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos. El contribuyente no debe tener más de $10,000 de ingreso pasivo. Para detalles de su caso en particular consulte con CPA de preferencia.

Este Tip Planillero se publica en alianza con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico