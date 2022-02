Presidenta de Comisión de la Mujer en Cámara no ve futuro a medida sobre acoso callejero

El proyecto senatorial que enmienda el Código Penal para incluir el delito de acoso callejero, aprobado ya en el Senado, enfrenta escollos en la Cámara de Representantes, anticipó ayer la presidenta de la Comisión cameral de la Mujer, Jocelyne Rodríguez Negrón, quien fue tajante al decir que la mayoría en ese cuerpo legislativo no cree en la medida.

La representante popular afirmó que existe ambivalencia entre legisladores y legisladoras en torno al Proyecto del Senado 326 radicado por la delegación senatorial del partido Movimiento Victoria Ciudadana.

“La mayoría del cuerpo legislativo no cree en esta medida. Para poderle dar paso, hay que hacerle enmiendas. No podemos crear una ley para castigar a cualquiera por eso porque tienes que estar seguro, final y firme de que la persona está siendo víctima de acoso callejero y no porque una persona pite, te esté pitando a ti. Debe existir un patrón sobre esta particular conducta”, expresó Rodríguez Negrón durante una entrevista telefónica con Metro.

La pieza fue referida a la Comisión de lo Jurídico. “La Comisión (de lo Jurídico) es la que celebrará las vistas públicas en torno al proceso legislativo, pero nosotras (la Comisión de la Mujer) comoquiera tenemos en programa emitir nuestras recomendaciones en particulares porque la medida tiene mucha ambivalencia”, abundó.

En específico, el Proyecto del Senado 326, de ser aprobado en ley, añadiría el artículo 135 a la Ley 146 del 2012. La legislación define al acoso callejero como “actos no verbales o verbales, como gestos obscenos, jadeos, silbidos y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como también el que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto sexual, y que por lo mismo resulten humillantes, hostiles u ofensivas hacia la víctima; además de abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, persecución a pie o en medios de transportación”.

De igual forma, la medida también considera como acoso callejero la captura de imágenes o vídeos del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él, incluyendo los glúteos y genitales así como cualquier parte íntima del cuerpo. Las penalidades contempladas para este tipo de conducta son multas de $50 a $350 dependiendo de su gravedad o, en la alternativa, trabajo comunitario o talleres.

El proyecto se aprobó en el Senado con 24 votos a favor. El único voto en contra fue el de la senadora por el partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, mientras que la senadora por el Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán Trinidad, se abstuvo.

En tanto, sobre enmiendas concretas que recomendaría, Rodríguez Negrón mantuvo que las discutirá en el caucus de representantes populares, y que luego las haría públicas.