Precio de la gasolina podría aumentar este fin de semana

Ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania se esperan consecuencias económicas en la Isla, comenzando por el pronto aumento en el precio de la gasolina.

El expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Carlos Crespo, aseguró que, aunque aún es muy temprano para descifrar a cuanto podría ascender el precio en bomba del combustible, estará aumentando rápidamente debido a que el barril de petróleo está en más de $100.

“No hay duda de que el impacto económico se va a sentir principalmente en las estaciones de gasolina. Ya vemos cómo alcanzamos $100 en el barril, así es que posiblemente en el fin de semana o a principios de semana vamos a ver que la gasolina llegue a $1″, expresó Crespo.

Según datos del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), el precio de la gasolina está entre 94.7 y 97.7 centavos.

DACO emitió, esta mañana, una Orden de Congelamiento de márgenes de ganancia en la industria de combustibles tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Además, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incrementó el volumen en sus tanques de reserva de combustible a su capacidad máxima de sobre 90% para garantizar la continuidad del servicio.

“Hay que ver cuánto tiempo dura este conflicto. Si el conflicto dura suficiente tiempo los daños económicos, tanto para la economía del mundo como para Puerto Rico, se van a sentir. Esta es una isla que el 80% de su economía depende del petróleo…por lo tanto lo vamos a sentir crudamente en nuestros bolsillos”, sostuvo Crespo.

Añadió que el pueblo debe mantenerse tranquilo, pues comprar gasolina demás y almacenarla puede ser peligroso.

“Yo he visto tantas cosas en el ambiente, por ejemplo, a gente ir con cinco candungos en el baúl a llenarlos de gasolina para almacenarlos en la casa sin saber realmente que va a pasar. Si esa gasolina se almacena en un sitio que no es apropiado, que no tenga ventilación o que haya un ‘switch’ de la luz, cuando abran la puerta y prendan el ‘switch’ les puede explotar”, según Crespo.