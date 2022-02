Otro chat destapa escándalo, esta vez en la alcaldía de Aguadilla

Un chat creado alegadamente por el hijo del alcalde de Aguadilla, José Julián Roldán, quien supuestamente es empleado de la Cámara de Representantes, dejó al descubierto mensajes ofensivos contra la exalcaldesa Yanitsia Irizarry, otras candidatas a la poltrona municipal y empleados.

El chat fue divulgado por la página Fiscalización por Puerto Rico donde también se pueden acceder audios del grupo donde compartían el alcalde Julio Roldán y altos funcionarios del municipio.

De las conversaciones del grupo creado en octubre del 2020 y cerrado en agosto del 2021 se desprenden 275 páginas y audios compartidos. En uno de estos divulgados esta tarde por Las Noticias de TeleOnce se escucha presuntamente a Wilfredo Freddy Cruz, ayudante especial del ejecutivo municipal, arremeter contra de la exalcaldesa Yanitsia Irizarry.

“Yo espero en el nombre de Jesucristo no morirme, no morirme y ver a la pu** esa presa, la hija de la gran pu** esa porque nos tiene a nosostros en la ambivalencia en el dolor. Yo te lo digo, tengo un dolor de cabeza que si la veo en el medio de la carretera a ella y al monito de ella, le paso por encima, los clono y a los clones también les paso por encima. Me cago en la pu** madre de ella”, dice.

Irizarry, por su parte, indicó que evaluará todo el contenido del chat para decidir la acción a tomar. Según expresiones de la exacaldesa a Las Noticias, los integrantes del grupo conspiraban para sacar empleados de sus oficinas y “enviarlos a barrer”, y se burlaban de pacientes de cáncer.

“Me duele más la conspiración en encontra de los empleados del municipio de Aguadilla; me duele más la conspiración para sacarlos de las oficinas y enviarlos a barrer. Me duele más el que se refieran de manera despectiva de personas que tuvieron o son pacientes de cancer y le dijeron que lo que tenían era sinvergüenzura y eran unos unos HP, eso me duele más que las palabras vulgares y soeces que utililizaron para referirse a mí”, indicó