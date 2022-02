Organización busca revolucionar la próxima generación de niñas y jóvenes en las ciencias

El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología (C3Tec) celebrará el Día Internacional de la Mujer, este próximo, 8 de marzo a las 9:00 a.m. bajo el tema “Rectificando Desigualdades y Eliminando Barreras”. El panel compuesto por mujeres destacadas en el campo de las ciencias y la tecnología dialogarán sobre los retos y oportunidades para revolucionar la próxima generación de profesionales en las disciplinas de STEM.

Este año se unen las Girls Scouts of Caribe y el conversatorio contará con la participación de Isabel Rosario, Girls Scout y creadora de la exitosa campaña The One Percent: A human race breast cancer awareness. En esta ocasión se realizará de forma digital a través de la plataforma ZOOM y presencial, con una limitada cantidad de espacios disponibles de asistencia, en estricto cumplimiento de medidas de protección y prevención, establecidas por el CDC y el Gobierno de Puerto Rico.

“Este año, nos anima de sobremanera que las Niñas Escuchas se unan al Programa de Nenas en la Ciencia del C3Tec y celebremos su semana en el C3Tec con la creación de un nuevo badge y una alianza que estaremos trabajando en conjunto”, expresó Tasha Endara, directora ejecutiva del C3Tec. El evento contará con traductores de lenguaje de señas para la población sorda.

Además de la participación de Isabel Rosario, el panel contará con la intervención de:

Dra. Frances Colón – Science and Technology Advisor, The White House

Nicole J. Tirado-Lead Developer, Clever Gap

Carla Puig Mojica - Integration Design Engineer, General Motors

Cindy Cruz Torres - Founder & President, Agropek, LLC

Iyola Jiménez González - IT Director, Medtronic

El evento busca impactar jóvenes féminas entre las de edades de 9 a 16 años y se lleva a cabo gracias a la colaboración de Johnson & Johnson (J&J) y su iniciativa WiSTEM2D, que busca medidas innovadoras para impulsar un cambio positivo en las mujeres de todas las edades, en temas STEM en todo el mundo. Tanto J&J como el C3Tec, promueven la equidad, el liderazgo, la pasión e innovación en jóvenes féminas puertorriqueñas.

Para registro, separar espacio y más detalles sobre el evento, puede acceder la página web www.c3tec.org o a través de las redes sociales C3Tec.