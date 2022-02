Lamentan el fallecimiento de la exprocuradora de las mujeres María Dolores Fernós

Varios funcionarios y exfuncionarios del país, así como otros que compartieron la lucha de María Dolores Fernós lamentaron hoy el fallecimiento de quien fuera la primera exprocuradora de las mujeres.

Dolores Fernós ocupó el puesto de 2001 a 2007, luego de ser nombrada por la exgobernadora Sila María Calderón.

“Se nos ha ido una extraordinaria puertorriqueña. La Lcda. María Dolores (Tati) Fernós amó a su patria con todas sus fuerzas y le sirvió desinteresadamente con su gran corazón. Fue un inmenso orgullo tenerla como primera Procuradora de la Mujer durante mi gobernación. En la lucha por los derechos de las mujeres, la licenciada Fernós brilló como pocas y a ese combate se dedicó en cuerpo y alma con una fuerza y brillantez inigualables. El pueblo de Puerto Rico tiene una gran deuda con esta inimitable hija de esta tierra, que fue Tati Fernós. Que descanse en paz”, compartió la exgobenadora en declaraciones escritas

De igual manera lamentó el deceso la senadora María de Lourdes Santiago.

“Lamento enormemente la partida de la Lcda. María Dolores Fernós, luchadora incansable por los derechos de las mujeres y la equidad de género. Mis condolencias a la familia, a sus colegas, y a quienes junto a ella trabajaron por un país más justo”, expresó en su cuenta de Twitter,

Expresó también sus condolencias ante la partida de quien fuera su profesora y mentora, la licenciada Alexandra Acosta Cabán.

“Triste noticia la partida de quién fuera mi profesora y mentora cuando fui Presidenta de la Organización de Mujeres Estudiantes de Derecho. Descanse en Paz”, compartió.

La facultad de Derecho de la Universidad de Interamericana de Puerto Rico también se unió a las expresiones de duelo. Y es que Dolores Fernós fue una de sus profesoras.

“Mujer luchadora, de opinión fuerte y bien formada, de carácter recio con sabor a gente, la profesora Fernós fue pionera en movimientos que buscaron la justicia social, principalmente en temas de pobreza y equidad particularmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres”, expresaron en declaraciones escritas.

“Durante su vida, Tati fue ejemplo para muchas generaciones de abogadas y abogados que vieron en ella la llama de la justicia, la rectitud y la sensibilidad para atender los problemas más fundamentales de las personas”, añadieron.

El representante Jesús Manuel Ortiz también resaltó las virtudes de que quien fuera su profesora.

“Recibo con mucho pesar la noticia del fallecimiento de la Lcda María Dolores Fernós. Mi experiencia como su estudiante fue extraordinaria. Profesional, siempre dispuesta a atender a sus alumnos, firme, brillante e inspiradora. Mis condolencias a su familia y amigos. QEPD”, indicó.

La activista y abogada, Amárilis Pagán Jiménez reconoció su trabajo y lucha a favor de la mujeres.

“No puedo expresar lo que representa para mí la muerte de María Dolores Fernós. La amada y admirada Tati. Nuestras mujeres tienen mejores vidas por su trabajo amoroso, inteligente y solidario. Fue capaz de ver la equidad como algo concreto y nos impulsó a ir tras ella”, expresó.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, invitó a honrar su “recuerdo continuando sus luchas”

“Perdemos a Tati Fernós. Siempre luchando por la libertad en todos los terrenos, con valentía e inteligencia. Así fue. Honremos su recuerdo continuando sus luchas”, manifestó.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, por su parte, le agradeció las luchas.

“Gracias Tati Fernós, al igual que ayer, hoy seguimos dando las luchas que hay que dar. Con valentía, sin miedo. #TatiFernos”, escribió en la red social de Twitter.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida “Cucusa” Hernández, en tanto, envió las condolencias a los familiares de quien fuera su “adversaria política apreciada”.

“Mi mas sentido pésame a la familia y amigos de quien en vida fuera la Lcda Taty Fernos. Feminista,profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la UIA A su esposo Lcdo Anduce,su hermano Presidente de la UIA, Lcdo Fernos y a sus hijos.Adversaria política apreciada. QEPD!”, manifestó Hernádez.

La escritora Ana Teresa Toro, expresó su “gratitud eterna a una mujer que fue faro para tantas y amadrinó y lideró con valentía tantas luchas”

“Descanse en paz la inmensa María Dolores Fernós. Gratitud eterna a una mujer que fue faro para tantas y amadrinó y lideró con valentía tantas luchas. Hoy el luto es violeta. Qué tristeza”, indicó.

“Nuestras condolencias y un abrazo solidario para la Familia de la distinguida Lcda. María Dolores Fernós, Primera Procuradora de las Mujeres. Pionera, defensora y luchadora incansable en la búsqueda de la igualdad para todas las mujeres. QDEP”, dijo la exgobernadora Wanda Wázquez.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Maite D. Oronoz Rodríguez, exaltó sus aportaciones al poder judicial.

“María Dolores Fernós es tanto más que sus aportaciones. Y es que Puerto Rico, todo, ha podido tener de aliada y combatiente a una mujer cuya voz no claudicaba. Cuestionaba al patriarcado sin pudor ni reverencias. Señalaba las injusticias, vinieran de donde vinieran porque reconocía el valor de hablar de frente, sin meta discursos y barroquismos. Por eso, al repasar la gesta de María Dolores Fernós me topo con su lucha incansable y con el llamado, más bien la exigencia, a que todos los sectores brinden la atención adecuada al problema trascendental y epidémico de la violencia de género y con el imperativo de respetar la dignidad de todos los seres humanos; me encuentro con sus luchas para combatir la feminización de la pobreza y la discriminación racial, entre tanto más. Todo esto: cuando pocos lo hacían o cuando lo pensaban, y no se atrevían”, compartió en declaraciones escritas.

Dolores Fernós, fungió como miembro del Comité Asesor de Igualdad y Género el cual elaboró el Plan para la Implantación de las Recomendaciones del Estudio sobre el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales, y fue, además, una pieza clave en el establecimiento de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica.

“Este día no es para contabilizar cuanto perdemos en fuerza, en lucha, en valentía y en ganas. Hoy es un día para decirle a nuestros hijos que Tati estuvo, que en varios años la leerán, y que soñamos con que difundirán su pensamiento de igualdad, solidaridad y el respeto a todo ser humano. A su amado Harry, a sus hijas Tanya y Roxana, a su hijo Jorge y a toda la familia, fuerza que Puerto Rico les acompaña”, apuntó.