Hermana del Gobernador dice que si la acompañan escoltas es por decisión de Seguridad Pública

La hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, fue abordada hoy por la prensa sobre el hecho de que existen fotografías que evidencian que ella ha utilizado el servicio de escoltas de la Oficina del Gobernador. La voluntaria de Fortaleza dijo que las decisiones sobre escoltas las toma el Departamento de Seguridad Públicas y que ella nunca ha solicitado el servicio de escolta.

Las expresiones se dieron al concluir un evento en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en el que Pierluisi representó a su hermano y hasta tuvo un mensaje oficial. La hermana del gobernante dijo a requerimiento de Telenoticias que no hace preguntas cuando se toman decisiones sobre seguridad que puedan implicar que escoltas de la Oficina del Gobernador la acompañen.

“Yo estoy enfocada en trabajar y yo en eso no me meto, si es una decisión del DSP asignarme a alguien, pues es una decisión de él y yo no lo voy a discutir”, dijo Caridad Pierluisi.

Como parte de la investigación que lleva la Cámara de Representantes sobre gastos de escoltas, los legisladores obtuvieron evidencia fotográfica de la hermana del Gobernador llegando a una reunión política con escoltas oficiales asignadas a La Fortaleza. Sin embargo, no hay registro de escoltas asignadas a ella, ya que estaría utilizando parte de la escolta de su hermano, Pedro.

Ante la denuncia, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PN), Carmelo Ríos expuso que hay un intento político de hacerle daño a Caridad Pierluisi. “Esta alegada investigación sobre uso de escoltas por parte de la señora Caridad Pierluisi no es otra cosa que un vil encargo político partidista del Presidente de la Cámara de Representantes quien ha peleado con sus propia delegación, hay amenazado con recortar presupuesto a los legisladores, ha insultado a los servidores públicos y la sociedad civil; todo porque no le aprobaron una resolución que tenia un Mega Barril de 50 millones de dólares. Ahora vemos como la coje con el Gobernador ordenando a estos tres legisladores (Edgardo Feliciano, Orlando Aponte y Juan José Santiago) a investigar a la señora Pierluisi”, dijo Ríos.

El gasto en horas extras para las escoltas de la Oficina del Gobernador exceden el cuarto millón de dólares. En el 2021, se pagó $283,176 en horas extras a las escoltas de Pedro Pierluisi. De esta forma, el gobernador figura como el funcionario con mayor gasto en escoltas.

Pierluisi, al ser abordado ayer sobre el tema, dijo que el gasto en escoltas “no es nuevo”, pero reconoció que deben tomarse medidas para minimizar los costos.

“Realmente el secretario de Seguridad Pública tiene dentro de sus responsabilidades supervisar la seguridad y protección que se le ofrece a ciertos funcionarios, así como a dignatarios. Siempre ha habido la necesidad de proveer seguridad y protección a ciertos funcionarios del gobierno y los dignatarios que nos visitan. Habiendo dicho eso, es importante que no haya exceso, que la seguridad que se provea sea la justa y necesaria. Esto de horas extra se puede evitar si se asigna el personal a base de turnos”, mencionó el mandatario.

“En todo el gobierno tenemos que ser lo más austeros posibles en el gasto. Aunque estamos dejando la quiebra atrás, tenemos que cuadrar esa chequera, balancear el presupuesto del gobierno. Lo importante es que tome cartas en el asunto para que no haya uso indebido de los oficiales de la División de Seguridad y Protección. Yo estoy seguro que él lo está haciendo”, añadió, al cuestionársele si sus expresiones públicas constituían una directriz al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres.

En enero del 2021, el Gobernador anunció que su hermana trabajaría con él como su asistente sin remuneración.