Finalmente anuncian subasta para dragar Carraízo

Luego del impacto del huracán María en el año 2017 y de una sequía que provocó racionamiento en el año 2020, finalmente hoy se anunció que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sacará a subasta el proyecto del dragado del lago Carraízo.

Se estima que la inversión será de $76 millones que provendrán de fondos asignados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Este proyecto será financiado bajo la Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA (conocida como FAAST) y el Programa de Recuperación ante Desastres de Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

La presidenta de la AAA, Doriel Pagán explicó que los trabajos incluyen el dragado en el área del embalse, la preparación y construcción del área de trabajo, almacenaje y manejo de materiales. También, la preparación y rehabilitación de áreas de disposición de los sedimentos extraídos (diques A, B y C), instalación de tuberías de bombeo de sedimentos desde el área de dragado en el embalse hasta las áreas de disposición diques A, B y C. De igual forma, el manejo de los sedimentos dragados en el área de los diques y disposición de agua clarificada de regreso al embalse. No se ofreció un estimado de sedimentación a ser removida. Metro ha solicitado en múltiples ocasiones el estudio de barimetría para el proyecto, pero no se ha ofrecido supuestamente por estar en negociaciones con FEMA.

“La AAA continúa trabajando en beneficio de todo el pueblo para brindar un sistema de agua potable que está en vías de ser más accesible y robusto. La remoción de sedimentos en el embalse de Carraízo, del cual se abastece gran parte de la zona metropolitana, es uno de mis proyectos prioritarios. Con esta limpieza estaremos aumentando la capacidad del embalse”, sostuvo el gobernador quien la semana pasada junto a la presidenta de la AAA, inspeccionó las obras de construcción de la estación de bombas de aguas sanitarias Palmer y la eliminación de la planta de alcantarillado sanitario Río Grande Estates, mediante una inversión aproximada de $11.5 millones.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy Rivera, agradeció al equipo de COR3, AAA y FEMA “por viabilizar los procesos necesarios que dieron paso a la subasta del dragado para el Lago Loíza. Mediante estos trabajos se amplía la capacidad del embalse seriamente impactado en momentos de sequía y que afecta a sobre 170 mil abonados. Nuestro compromiso es inquebrantable y continuaremos adelantado la reconstrucción que revitaliza la infraestructura crítica de Puerto Rico en beneficio del desarrollo socioeconómico del pueblo”.

La última vez que se dragó el lago Carraízo fue durante la administración de Pedro Rosselló.

Se había dicho que la AAA no cuenta con más proyectos de dragados en planes como parte de proyectos de mitigación.