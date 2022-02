En manos de juez futuro de pleito legal por el Miss Mundo

El juez de primera instancia, Alfonso S. Martínez Piovanetti, emitirá por escrito su determinación sobre una moción para desestimar la demanda de Puerto Rico with a purpose, L3C. contra Stephanie Del Valle Díaz; Reignite Puerto Rico, Inc. por pagos no realizados asociados con el evento de Miss Mundo.

El juez se comprometió a resolver el asunto con premura luego de una vista judicial durante la mañana de hoy. Así mismo, el letrado planteó la posibilidad de referir a un proceso de arbitraje la controversia, ya que se trata de un asunto jurisdiccional en la que el tribunal puede levantar el asunto motu propio.

El abogado de Puerto Rico With a Purpose, Marcos Rigau, planteó que otra de las partes -que no trajo al pleito- intentó buscar el arbitraje, pero los demandados no respondieron. Rigau aseguró que sus representados no están vinculados a la cláusula de arbitraje. La parte demandante también planteó que, por la falta de pago, Puerto Rico With a Purpose no puede costear el arbitraje.

El juez planteó que existe una cláusula de arbitraje en el contrato entre las partes y que ese contrato está admitido como evidencia en el pleito.

Mientras, la representación legal de los demandados argumentó un asunto de academicidad para pedir la desestimación del pleito. El abogado Daniel Cacho Serrano planteó en múltiples ocasiones que el dinero lo tiene el gobierno que es el dueño.

La parte demandante, Puerto Rico With a Purpose, urge que se resuelva la controversia debido a que la celebración de Miss Mundo está putada para el 16 de marzo.

Los hechos del caso se remontan al año pasado cuado el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Río Grande asignaron más de 1.2 millones de dólares, provenientes de fondos públicos, a Reignite para llevar a cabo la final del concurso internacional de belleza Miss Mundo, pautado para realizarse entre los meses de noviembre y diciembre.

Sin embargo, la demanda menciona que la empresa “no tenía la capacidad financiera, el personal ni la experiencia para llevar a cabo el concurso”. Es por esto que subcontrató a la compañía Puerto Rico With a Purpose L3C para transferir todos los fondos de patrocinio públicos y privados para que se pudiera hacer el concurso.

Además, la demanda alega que Reignite emitió tres cheques, los cuales suman $1,225,000.00, cometiendo alegadamente fraude ya que ordenaron inmediatamente a su institución bancaria a que detuviera el pago. Además, los cheques fueron rechazados tras ser depositados por Puerto Rico With a Purpose L3C, empresa creada en noviembre de 2021.

Stephanie fue la segunda puertorriqueña en alzarse con la corona azul de este importante concurso mundial. La primera fue Wilnelia Merced en el año 1975.