Tras controversia por expresiones hacia la Policía, Pierluisi destaca su compromiso con la Uniformada

Dos semanas después de que se viralizaran las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi en cuanto a las condiciones de trabajo de los bomberos y policías, el primer mandatario participó hoy de una ceremonia para conmemorar la vida de los agentes policiales caídos en el cumplimiento del deber.

A través de un comunicado, el gobernador reiteró “su compromiso con la fuerza policiaca” y aseguró que continúa identificando los fondos necesarios para que cada policía tenga el equipo que necesita para hacer su labor, para garantizar su retiro digno y para que cuente con acceso a cuidado médico.

No obstante, a principios de este mes, el primer ejecutivo afirmó en una conferencia de prensa que si los servidores públicos no están satisfechos con sus condiciones de empleo, pueden demitir de su cargo.

“Nadie está obligado a ser policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”, opinó.

No obstante, en la ceremonia de esta mañana, Pierluisi mostró su compromiso con la Uniformada.

“Como gobernador estoy aún más que comprometido con nuestra fuerza policiaca, fomentando la colaboración de nuestra policía con las agencias de ley y orden federales y estatales, asegurando que identificamos los fondos necesarios para que cada policía tenga el equipo que necesita para hacer su labor, y logrando mejorar sus pensiones y su acceso a cuidado médico. Les debemos eso y más”, reiteró Pierluisi quien durante su tiempo en el Congreso logró que Puerto Rico recibiera mayores recursos de parte del gobierno federal con miras a reducir la criminalidad.

En la actividad, se conmemoró la vida de seis agentes que fallecieron en sus labores como servidores públicos.

“Juntos en este día recordamos a quienes dieron sus vidas en defensa de la seguridad de nuestra ciudadanía. Lloramos su pérdida y oramos por sus familias quienes se sacrifican por Puerto Rico al prestarnos a sus seres queridos para esta labor importante”, destacó Pierluisi al honrar al teniente Juan Rivera Padua y a los sargentos Luis Marrero Díaz- Juan Rosado López-Erasmo García Torres- Edwin Valentin Cordero y José Ferrer Pabón.