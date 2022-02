Sale del hospital el secretario de Salud

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anunció hoy que ya se encuentra recuperado luego de pasar varios días hospitalizado.

“Agradecido de todas las muestras de cariño que tuvieron conmigo durante el proceso que me tocó sobrellevar. Sobre todo del personal médico que me asistió y continúa en mi mejoría. Son muchos los planes en el Departamento de Salud y no hay tiempo que perder. Estamos a la carga nuevamente”, compartió en su cuenta de Twitter.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, tuvo que ser hospitalizado debido a la condición de colitis ulcerativa que padece desde joven y que se complicó con divertículos.