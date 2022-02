Presidente del Senado evita hablar de consecuencias para Javier Aponte por alegado incidente violento

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, no tomó postura hoy sobre las posibles acciones que tomará si, como se espera, las autoridades radican cargos por agresión contra el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, por un incidente que protagonizó hace unas semanas con uno de sus empleados.

“No hemos contemplado (acciones sobre la portavocía). Estamos esperando que se den los eventos. No quiero anticiparlo, como he dicho anteriormente. Sí se ha dicho que se va a radicar (cargos), pues vamos a esperar que se radique y una vez se den los eventos tomaré las acciones correspondientes. Las mismas que he tomado en casos anteriores”, sostuvo Dalmau a preguntas de la prensa.

El líder senatorial puntualizó que el reglamento del Senado dispone que, cuando se presentan cargos criminales contra uno de sus miembros, procede referir el asunto a la Comisión de Ética para una investigación.

En términos políticos, Dalmau, también presidente del Partido Popular Democrático, precisó que el reglamento de la colectividad solo contempla penalidades en caso de que uno de sus integrantes sea convicto por algún delito.

“Esperamos a que se radiquen los cargos porque llevan 14 días de investigación y todavía no se han radicado. Así que, si se radican los cargos, tomaremos acción como corresponda”, insistió Dalmau previo a su participación en una actividad en recordación de los policías caídos en el cumplimiento del deber.

Aponte Dalmau, quien está en su primer cuatrienio como senador luego de varios términos como representante, alegadamente atacó al empleado que fungía como su chofer. Al momento del incidente, acontecido el 4 de febrero, el legislador aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El chofer, Rafael Rivera Ramos, presentó la querella contra su jefe dos días despúes.

En expresiones escritas, luego que trascendiera el incidente, Aponte Dalmau afirmó que la confrontación con Rivera Ramos fue “estrictamente verbal” y que el objeto de la discusión fueron diferencias de índole laboral.