Pedro Pierluisi y José Luis Dalmau justifican los gastos de escoltas pagadas con fondos públicos

Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, defendieron hoy el gasto millonario en horas extras correspondientes al uso de escoltas para la protección personal de funcionarios actuales y exgobernadores.

“Esto no es nuevo. Realmente el secretario de Seguridad Pública tiene dentro de sus responsabilidades supervisar la seguridad y protección que se le ofrece a ciertos funcionarios, así como a dignatarios. Siempre ha habido la necesidad de proveer seguridad y protección a ciertos funcionarios del gobierno y los dignatarios que nos visitan. Habiendo dicho eso, es importante que no haya exceso, que la seguridad que se provea sea la justa y necesaria. Esto de horas extra se puede evitar si se asigna el personal a base de turnos”, planteó Pierluisi.

“En todo el gobierno tenemos que ser lo más austeros posibles en el gasto. Aunque estamos dejando la quiebra atrás, tenemos que cuadrar esa chequera, balancear el presupuesto del gobierno. Lo importante es que tome cartas en el asunto para que no haya uso indebido de los oficiales de la división de seguridad y protección. Yo estoy seguro que él lo está haciendo”, añadió el mandatario.

Según información revelada la semana pasada por el Negociado de la Policía, en el 2021 los gastos de horas extra para brindar escoltas a unos funcionarios y exfuncionarios ascendieron a $1.38 millones. Esa cifra no incluye el costo por las escoltas asignadas al gobernador Pierluisi.

La comisionada residente, Jenniffer González, lideró al grupo, con un gasto en horas extra de escoltas de $189,334. El propio comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, le sigue con $182,272, mientras el gasto del exgobernador Alejandro García Padilla es de $145,694.

Además de los exgobernadores y los jefes de agencia, las escoltas de Dalmau cobraron unos $108,503, superando ampliamente el gasto de su contraparte cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de $4,623.

Los exgobernadores Luis Fortuño ($110,681) y Wanda Vázquez Garced (129,101), así como el secretario de Estado, Omar Marrero ($109,788), y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli ($105,878), también excedieron los $100,000 en el gasto de escoltas pagas con fondos públicos.

“No es un gasto adicional porque está contemplado dentro del presupuesto de la Policía lo que se paga a los (agentes) de seguridad y protección, estén con José Luis Dalmau, con Pedro Pierluisi o en el cuartel”, afirmó por su parte, el presidente del Senado, quien detalló que el presupuesto contiene una partida de $13 millones para sufragar las horas extra trabajadas por los oficiales.

En su caso, Dalmau dijo que tiene unos cinco oficiales asignados a su protección, aunque en un momento tuvo ocho.

“Pregúntale al comisionado de la Policía si es razonable el pago de horas extra a los funcionarios que trabajan horas extra. Estás sugiriendo que el hecho de que (aunque) trabajen horas extra no deben recibir remuneración”, dijo Dalmau al cuestionársele si consideraba “razonable” el gasto en escoltas.

“A lo mejor cuando lo divides en cinco, seis, siete, ocho policías te das cuenta que la cantidad es razonable”, insistió el líder de la Cámara alta.

Reacciona el DSP

Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), aseguró que las asignaciones de escoltas –y consiguientemente el gasto público para ese propósito– se evalúa “diariamente”.

“Cada uno de los compañeros (policías) tiene una función y ellos están ejerciendo sus funciones. Los compañeros no solo trabajan en la oficina de seguridad y protección, ellos también cumplen con otras misiones que se le dan. Como parte de cada uno de los servicios que dan se le pagan sus horas extra”, dijo el secretario.

Según Torres, las asignaciones de escoltas a ciertos jefes de agencia se produjeron luego de situaciones puntuales que representaron un riesgo a su seguridad. Ese fue el caso, dijo, del secretario de Salud, Carlos Mellado ($35,504), el de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo ($43,921), y el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión ($10,633).

“En una en particular, la del secretario Machargo, ya esa amenaza se investigó y esos (escoltas) ya no están en funciones. La de Mellado entiendo que todavía está en funciones”, dijo Torres, al añadir que no recordaba si la de Rivera Carrión se mantenía activa.

El comisionado López Figueroa, por su parte, rechazó, “por motivos de seguridad”, divulgar cuántos agentes están asignados a labores de escolta para funcionarios y exfuncionarios.

Pierluisi, quien también asistió a la actividad en homenaje a los policías caídos, no pudo precisar el gasto de escoltas asignados a su oficina, refiriendo la pregunta al secretario del DSP.

Al momento de publicación, sin embargo, el DSP no había provisto el dato.

En su respuesta al requerimiento de información de la Cámara de Representantes, la Policía no proveyó el gasto en ese renglón.