No es viable mantener en 55 años la edad de retiro de los maestros, admiten portavoces AMPR

La propuesta de algunos portavoces de las organizaciones de maestros que insisten en mantener en 55 o 30 años su edad de retiro y recibir el 75 por ciento de su salario más alto, no es totalmente viable, reconoció el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez y la secretaria de la Local Sindical, Sybaris Morales Paniagua.

“La Ley 91 (de 2004, Ley Orgánica para el Sistema de Retiro para Maestros) es la que habla de 30 (años de servicio) o 55 años de edad para obtener el 75 por ciento del retiro. Pero nosotros tenemos que tener claro que esa ley por la Junta de Control Fiscal y nuestra situación económica como país va a desaparecer. Esa es la realidad. Nosotros quisiéramos que todos los maestros que entramos bajo esa ley tener ese beneficio, pero esa no es la realidad. Tenemos que atemperarnos lamentablemente, al tiempo que estamos viviendo”, aseveró Morales Paniagua a preguntas de la prensa.

Al preguntarle si es viable insistir en mantener la edad de retiro en 55 años o 30 años de servicio y el 75 por ciento del salario, Morales Paniagua contestó que “sería viable si la ley permaneciera y poderte decir que el país va a poder aguantar la ley 91, pues no, porque esa ley va a desaparecer”.

Por su parte, el presidente de la AMPR, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, expresó que lo que no quieren es acordar algo que desaparezca con la derogación de la Ley 91.

“Nosotros no queremos presentar alternativas que no existan y que no sean viables y no estar dando falsas expectativas. Porque de eso es que se han nutrido algunos compañeros, que lo que han hecho es desinformar. Por eso es que queremos escuchar a todas las partes para saber si es viable mantenerlo como está (en la Ley 91)”, expresó Bonilla Sánchez.

Lo que han acordado hasta el momento, por lo menos en los que representan los maestros en la mesa de diálogo, es que la edad de retiro a 63 años no es aceptable.

En la reunión del martes, la Asociación de Maestros presentará sus alternativas al plan de Retiro.

“Nosotros por lo menos como institución vamos a presentar tres alternativas, no les voy a decir cómo están compuestas, pero tienen que ver con mejorar el salario y el retiro a los maestros. Son tres alternativas que pueden ser viables. Fueron consultadas con asesores financieros que estuvieron trabajando con nosotros la propuesta”, sostuvo Bonilla Sánchez.

En la reunión de la semana pasada, el secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, presentó dos alternativas que no fueron del agrado de los representantes de los maestros. Las alternativas fueron el pago de una anualidad o que el gobierno aporte en las cuentas de retiro individuales de los maestros- similar a un plan 401K en la banca privada- para aumentar el rendimiento.