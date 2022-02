La Junta aprueba enmiendas al presupuesto para pagar la deuda

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que sus miembros certificaron un presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el presente año fiscal 2022 a fin de reflejar el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) del Estado Libre Asociado y dar paso al pago para los bonistas.

La Junta de Supervisión certificó un presupuesto para el Fondo General de $23,500 millones: $12,500 millones en gastos de funcionamiento y $11,000 millones en fondos del año anterior. El presupuesto consolidado para Puerto Rico incluye el presupuesto del Fondo de Ingresos Especiales de $3,500 millones y el presupuesto del fondo federal de $7,800 millones certificado el 30 de junio de 2021 para el año fiscal actual que comenzó el 1 de julio de 2021. Con esto, se da paso al inicio del pago a la deuda luego que la jueza federal, Laura Taylor Swain, aprobó el PAD.

Se indicó mediante comunicado de prensa que el presupuesto enmendado incluye $1,400 millones para el nuevo Fideicomiso de Reserva de Pensiones y $269 millones para financiar los beneficios adicionales de retiro de los miembros del Negociado de la Policía.

“Este presupuesto enmendado para el año fiscal en curso es un gran paso adelante para Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel. “Las décadas de gastos deficitarios han terminado y Puerto Rico ha hecho un gran progreso en su camino hacia un futuro fiscal responsable. Los sustanciales fondos del año anterior que están disponibles permitieron a Puerto Rico reducir drásticamente sus futuros pagos de la deuda, lo que quita un peso a las futuras generaciones y libera una cantidad significativa en fondos para sufragar los servicios públicos que el pueblo de Puerto Rico necesita y merece”.

La Legislatura no pudo completar el trámite de votación para aprobar el presupuesto enmendado ante tranques por un barril para ser distribuido por los legisladores. La medida pasó en Cámara, pero en el Senado no se consideró al no contar con los votos.