Gobierno dejará restricciones por COVID-19 hasta que Órdenes Ejecutivas venzan en marzo

Aunque los planteles escolares están relajando los requisitos de vacunación para admitir estudiantes, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy que no contempla liberar las restricciones antes que expire la orden ejecutiva vigente para atender el COVID-19, el 31 de marzo.

“Todavía estamos en pandemia (y) todavía se justifica las diferentes medidas que hemos tomado, incluyendo los mandatos para que algunos sectores de la población no solo se vacunen, sino que reciban el refuerzo”, dijo Pierluisi.

Entre los grupos con un mandato para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19 figuran los trabajadores del sector de entretenimiento, estudiantes, servidores públicos, contratistas gubernamentales y empleados de lugares como gimnasios, salones de belleza, barberías, centros de cuido de menores y casinos.

En el caso del sistema educativo, los estudiantes de 12 años en adelante debían haber recibido la dosis de refuerzo en o antes del 15 de febrero, fecha para la que igualmente los niños de cinco a 11 debían haber completado la serie inicial de vacunas.

Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Salud, menos del 70% de los aproximadamente 227,000 niños de entre cinco a 11 años se había administrado, al menos, la primera dosis.

“Lo que he dispuesto para evitar que se desestabilice el sistema educativo es que todo niño que comenzó el proceso de vacunación se le dé seguimiento para asegurarse que recibe la segunda dosis. Si no lo hace, ahí es que entonces no tendrá derecho a recibir la educación presencial. Eso es inmediatamente, ya lo discutí con el secretario de Educación (Eliezer Ramos Parés)”, sostuvo Pierluisi esta tarde a miembros de la prensa.

“De 12 en adelante, la directriz es similar, pero tiene que ver con los refuerzos. […] Si ya están hábiles para recibir el refuerzo, se les va a exigir y, si no lo tienen, no van a poder recibir la educación presencial”, explicó Pierluisi.

El Departamento de Educación, asimismo, eliminó las disposiciones que reducían la matrícula que asistía a los planteles públicos, a través de un modelo de días alternos.

Al preguntársele si se pudieran flexibilizar otras restricciones vigentes, Pierluisi dijo que su “inclinación” es mantenerlas a lo largo de la extensión actual de las órdenes ejecutivas.

“Yo sigo vigilante y viendo todas las estadísticas. En cuanto a mascarillas, todo el mundo sabe, en el exterior cuando único se requieren es cuando son actividades de más de 50 personas en que no se puede mantener el distanciamiento. Se recomienda que se utilicen, pero no se exige a menos que sean actividades de esa naturaleza. En los interiores hay que utilizarla a menos que sean reuniones de 20 o menos personas con todas las personas vacunadas”, recalcó el primer ejecutivo.

Al presente, los establecimientos de comida y bebida en interiores tienen una limitación de aforo de 75%.

La tasa de positividad de COVID-19, el día de hoy, se ubicó por debajo de 7%, luego de haber alcanzado casi 40% en los primeros días del año.

Las hospitalizaciones, según informó hoy el Departamento de Salud, ascendían a 117, incluyendo siete casos pediátricos. En enero, las hospitalizaciones llegaron a superar las 900 por primera vez en la pandemia del COVID-19.