FDA alerta sobre productos potencialmente contaminados en tiendas de seis estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está alertando al público que varias categorías de productos regulados por la FDA comprados desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha en las tiendas Family Dollar en Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri y Tennessee, pueden no ser seguros para el uso de los consumidores.

Los productos afectados provienen de una instalación de distribución de la compañía en West Memphis, Arkansas, donde una inspección de la FDA encontró condiciones insalubres, incluyendo una infestación de roedores, lo que puede causar una posible contaminación de muchos de los productos. La FDA está trabajando con la empresa para iniciar el retiro voluntario de los productos afectados.

“Las familias confían en tiendas como Family Dollar para obtener productos como alimentos y medicamentos. Se merecen productos que sean seguros”, dijo la comisionada asociada de Asuntos Regulatorios Judith McMeekin, Pharm.D.

“Nadie debería estar expuesto a productos almacenados en el tipo de condiciones inaceptables que encontramos en esta instalación de distribución de Family Dollar. Estas condiciones parecen ser violaciones de la ley federal que podrían poner en riesgo la salud de las familias. Seguiremos trabajando para proteger a los consumidores”, añadió.

Esta alerta cubre los productos regulados por la FDA (en inglés) comprados en las tiendas Family Dollar en esos seis estados desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha. Algunos ejemplos de estos productos son los alimentos para humanos (incluidos los suplementos dietéticos, suplementos de vitaminas, hierbas y minerales), los cosméticos (productos para el cuidado de la piel, aceites para bebés, lápices labiales, champús, toallitas para bebés), los alimentos para animales (comidas, golosinas para mascotas, semillas para pájaros silvestres), los dispositivos médicos (productos de higiene femenina, mascarillas quirúrgicas, soluciones para la limpieza de lentes de contacto, vendas, productos para el cuidado nasal) y los medicamentos de venta libre (analgésicos, gotas para los ojos, productos dentales, antiácidos, otros medicamentos para adultos y niños).

Se aconseja a los consumidores que no los utilicen los productos afectados y que se pongan en contacto con la empresa. La agencia también aconseja que se desechen todos los medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y suplementos dietéticos, independientemente del envase. Los alimentos en envases no permeables (como vidrio o metal no dañados) pueden ser utilizados si se limpian y desinfectan (en inglés) cuidadosamente. Los consumidores deben lavarse las manos inmediatamente después de tocar cualquier producto de las tiendas Family Dollar afectadas.

Los consumidores que hayan comprado recientemente productos afectados deben ponerse en contacto con un profesional de la salud inmediatamente si tienen problemas de salud después de utilizar o tocar los productos afectados. La contaminación por roedores puede causar Salmonella y enfermedades infecciosas, que ponen en mayor riesgo a los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas inmunodeprimidas.

A raíz de una queja de un consumidor, la FDA inició una investigación de la instalación de distribución de Family Dollar en West Memphis, Arkansas, en enero de 2022. Family Dollar suspendió la distribución de productos a los pocos días de la llegada del equipo de inspección de la FDA al lugar y la inspección concluyó el 11 de febrero. Las condiciones observadas durante la inspección incluyeron roedores vivos, roedores muertos en varios estados de descomposición, heces y orina de roedores, evidencia de roedores, nidos y olores de roedores en toda la instalación, aves muertas y excrementos de aves, y productos almacenados en condiciones que no los protegían contra la contaminación. Se encontraron más de 1,100 roedores muertos en la instalación tras una fumigación en las mismas en enero de 2022. Además, una revisión de los registros internos de la empresa también indicó la recolección de más de 2,300 roedores entre el 29 de marzo y el 17 de septiembre de 2021, lo que demuestra un historial de infestación.