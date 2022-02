Carnival dejará de exigir uso de mascarillas a bordo de sus cruceros

Carnival recomendará pero no exigirá el uso de mascarillas a bordo. (Archivo)

Los pasajeros a bordo de los cruceros de Carnival Cruise Line no estarán obligados a utilizar mascarillas a partir del próximo mes, lo que convierte a la compañía en la última línea de cruceros en deshacerse de las cubiertas faciales obligatorias, aunque su uso será recomendado.

“Efectivo con los viajes que salen el 1 de marzo, se recomienda el uso de mascarillas a bordo, pero no son obligatorias”, escribió la compañía en sus protocolos para invitados. “Sin embargo, es posible que se requieran mascarillas en ciertos lugares y eventos. Preste mucha atención a la señalización a bordo”.

La nueva política se produce después de que Carnival fortaleciera los protocolos de mascarillas en diciembre en medio de la aparición de la variante omicron. Actualmente, los pasajeros de 2 años o más deben usar mascarillas en espacios públicos interiores, excepto cuando comen y beben, así como durante el embarque y desembarque y durante cualquier excursión en tierra aprobada por Carnival.

Además de actualizar su política de máscaras, Carnival cambiará sus reglas de prueba previa al embarque. A partir del 1 de marzo, los pasajeros que estén “al día” con sus vacunas, lo que incluye recibir una vacuna de refuerzo cuando sean elegibles para una, podrán realizar una prueba dentro de los tres días antes a la navegación. Aquellos que estén vacunados y sean elegibles para un refuerzo, pero no lo hayan recibido, deben hacerse la prueba dentro de los dos días previos a su viaje.

La línea de cruceros requiere que todos los pasajeros estén vacunados para abordar uno de sus barcos, con excepciones limitadas para niños y pasajeros que proporcionen una nota médica que indique que no pueden vacunarse por razones de salud. Después del 1 de marzo, la línea de cruceros no requerirá que los niños menores de 5 años soliciten una exención de vacunas, pero les exigirá que sigan otros protocolos para los huéspedes no vacunados, como reglas estrictas de prueba.