Niños que no estén vacunados no tendrán derecho a clases presenciales, advierte el gobernador

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reiteró el lunes que los estudiantes dentro del sistema público de enseñanza que no cumplan con el requisito de vacunación contra el COVID-19, no recibirán la educación presencial. Sin embargo, el mandatario aclaró que esto no incluye a los alumnos y alumnas que evidencien que ya tienen la primero dosis o que están en proceso de recibir algunas de los dos o tres dosis, según aplique.

“La gran mayoría están vacunados. Los que no están vacunados, básicamente, lo que vamos a hacer es que, vamos a hablar por edades. Entre los que tienen 5 y 11 años, si el proceso de vacunación ya ha comenzado, se le va a permitir recibir la educación presencial, pero la enfermera de la escuela y el director escolar vana verificar cuál es la fecha que están aptos para recibir la segunda dosis y le van a dar seguimiento para que así sea. Si no reciben la segunda dosis dentro del término indicado, entonces no pudieran recibir la educación presencial”, indicó el gobernador a preguntas de la prensa.

“En el caso de los 12 años en adelante, ahí de lo que estamos hablando es del refuerzo. Y la directriz es, todos los que tienen sus dos dosis van a poder recibir la educación presencial, pero van a tener que informar cuándo es que van a estar aptos, para dar el seguimiento y si no reciben el refuerzo, para la fecha en la cual lo pueden obtener, entonces sí, no se les van a permitir recibir la educación presencial”, añadió.

Sostuvo que “lo quiero hacer así para no desestabilizar el sistema educativo. Si ya han dado un paso afirmativo, pues les quiero dar la oportunidad. Pero a base del porcentaje, el porcentaje (de vacunación) es alto. Ya con las dos dosis tienes al 50 por ciento de los niños y con una dosis estamos hablando como el 75 o el 76 por ciento de los niños. El reto es tratar de llegar al 90 por ciento de los niños con ambas dosis. Y esa es la meta”.

Las expresiones del primer ejecutivo se dieron luego de un acto de conmemoración del natalicio del exgobernador Luis A. Ferré en el Cementerio Las Mercedes de Ponce donde descansan sus restos.