Carmelo Ríos denuncia ataque contra hermana del Gobernador

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, catalogó como una “cacería política” los ataques de tres representantes del Partido Popular Democrático (PPD) a la hermana del Gobernador, Caridad ‘Cary’ Pierluisi.

Carmelo Ríos catalogó la nueva “embestida” contra la hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, como una “revancha” por parte del presidente cameral, Rafael ‘Tatito’ Hernández, porque el Gobernador rechazó su Mega Barril establecido en la Resolución Conjunta de la Cámara 278.

“Esta alegada investigación sobre uso de escoltas por parte de la señora Caridad Pierluisi no es otra cosa que un vil encargo político partidista del Presidente de la Cámara de Representantes quien ha peleado con sus propia delegación, hay amenazado con recortar presupuesto a los legisladores, ha insultado a los servidores públicos y la sociedad civil; todo porque no le aprobaron una resolución que tenia un Mega Barril de 50 millones de dólares. Ahora vemos como la coje con el Gobernador ordenando a estos tres legisladores (Edgardo Feliciano, Orlando Aponte y Juan José Santiago) a investigar a la señora Pierluisi. Que tiren para adelante, porque aquí no vamos a permitir que se amenace o persigan a miembros del PNP por opinar diferente al Presidente de la Cámara”, dijo Ríos.

En la mañana de hoy, lunes, el representante del partido popular, Edgardo Feliciano, dijo que acudirá al Tribunal para solicitarle al Departamento de Seguridad Pública el listado de unas alegadas escoltas del Negociado de la Policía que utiliza, según este legislador, la hermana del Primer Ejecutivo.

“Todos sabemos que estos tres representantes, todos de distrito, son mensajeros del Presidente Cameral. Si lo que pretenden es hacer daño al Gobernador usando a su hermana, están mal, están desajustados y créanme que no va a pasar. Lo irónico es que no atacaron a los exgobernadores del partido popular, o a su presidente de partido o hasta su presidente de caucus por tener escoltas, se enfocan en la hermana del Gobernador. Además, el ‘timming’ de este ataque, cuando la delegación del partido de gobierno, el PNP, tanto en Cámara como en Senado, le votó en contra a este Mega Barril, deja claro todos que detrás de esto está la política bajuna que el Pueblo ha rechazado”, añadió el Secretario General de la Palma.