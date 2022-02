Grecia busca a 12 desaparecidos en incendio en transbordador

Los pasajeros describieron una evacuación aterradora del barco Un transbordador en llamas, en el Mar Jónico, cerca de la isla griega de Corfu, el 18 de febrero de 2022. (Lazos Mantikos/debater.gr. via AP) (Lazos Mantikos/AP)

Los equipos de rescate de Grecia buscaban el sábado a 12 personas que se cree que están desaparecidas tras un incendio en un transbordador que navegaba por el Mar Jónico rumbo a Italia, al tiempo que los pasajeros describieron una evacuación aterradora del barco

Luego de trabajar durante toda la noche para extinguir las llamas, que ardían por segundo día,, los barcos contraincendios rodearon el Euroferry Olympia, que llevaba más 290 pasajeros y tripulantes a bordo cuando comenzó a arder el viernes.

La guardia costera griega y las tripulaciones de otras embarcaciones evacuaron a unas 280 personas a la isla griega de Corfu.

“Cuando subimos a los botes me dije ‘escapé del infierno’”, comentó el camionero Dimitris Karaolanidis a The Associated Press.

Fotografías tomadas la mañana del sábado mostraban una nube gruesa de humo saliendo de la embarcación, que transportaba 153 camiones y 32 autos.

Una vocera de la Guardia Costera de Grecia indicó a la AP el sábado por la tarde que ninguna de las 12 personas desaparecidas ha sido encontrada, aunque agregó que ya son pocas las áreas del transbordador que continúan ardiendo.

Un fiscal griego en la isla de Corfu ha ordenado una investigación sobre la causa del incendio, el cual comenzó tres horas después de que el ferry partió del puerto de Igoumenitsa, en el noroeste de Grecia, rumbo al puerto italiano de Brindisi. La compañía, con sede en Italia, que opera el transbordador informó que el fuego inició en una bodega donde estaban varios vehículos estacionados.

.El capitán del barco y dos ingenieros fueron arrestados el viernes, pero fueron liberados el mismo día, afirmaron las autoridades.

Algunos pasajeros describieron una situación de rescate dramática.

“Escuchamos la alarma, pensamos que era un tipo de simulacro. Pero vimos por las claraboyas que la gente corría”, dijo Karaolanidis a la AP. “Uno no puede pensar en otra cosa que en la familia... Cuando llegué a cubierta, vi mucho humo y niños. Afortunadamente la tripulación se movilizó con rapidez”.

El viernes, las autoridades elevaron el número de desaparecidos de 11 a 12 tras descubrir que uno de los viajeros no figuraba en el manifiesto de pasajeros.

Se cree que los otros desaparecidos son en su mayoría búlgaros. Las autoridades afirmaron que entre los rescatados había ciudadanos de Albania, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia y Lituania.