Senadora pide que incluyan al exgobernador Alejandro García Padilla en investigación de escoltas

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), NitzaMorán, denunció que el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro GarcíaPadilla “ha sido el funcionario electo que más ha gastado en escoltas durante los pasados 35 años”.

Morán exigió que cualquier investigación legislativa comience con el exmandatario popular.

Asegura la legisladora que García Padilla, quien gobernó el país desde enero 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, gastaba sobre $31,623.68 mensuales en la nómina de sus escoltas para un total anual de casi $380 mil. Dijo además, que pagaba alrededor de unos $146 mil en el pago de horas extras para esas escoltas, totalizando un pago cada año de más de $525 mil.

“En el día de ayer (jueves) un trío de representantes del partido popular lanzaron acusaciones falsas sobre el gasto en escolta de funcionarios electos, así como de los jefes de los departamentos de Justicia y Seguridad Pública. Sus expresiones no solo son incorrectas, sino también son malintencionadas. La verdadera información es que el último gobernador del PPD, García Padilla, gastó un total de $525,178.00 en pagos de escoltas cada uno de los años que estuvo en Fortaleza. Eso no lo resaltaron en la denuncia de ayer porque salpica a su propio partido. O posiblemente son tan ineficientes y mediocres en el trabajo politequero que realizan que no verificaron antes cuánto gastaban sus funcionarios”, sentenció la Senadora por el Distrito de San Juan.

En la tarde de ayer, jueves, tres representantes del PPD, encabezados por Edgardo Feliciano, quien preside la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara Baja, anunciaron una posible investigación sobre el uso de escoltas en el gobierno.

“Los hechos son los hechos, no hay forma de cambiarlo. Los números no mienten, oficiales electos del PPD son los que más han usado las escoltas durante su estadía en el puesto. A estos tres legisladores los enviaron a lanzar lodo sobre el trabajo de nuestros oficiales electos y funcionarios como los secretarios de Justicia y Seguridad Pública, y han hecho el rídiculo público porque no realizaron la asignación de verificar los gastos de sus exgobernadores. Si quieren empezar una investigación que la hagan comenzando con sus propios candidatos electos que más han gastado”, dijo la senadora.