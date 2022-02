Héctor O’Neill no cumplirá cárcel

El exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill fue sentenciado a tres años de libertad a prueba por parte de la jueza María Trigo Ferraiouli por cargos de Ley 54 y deberá pagar varias multas por otros delitos.

La sentencia se dictó luego de un acuerdo con el Fiscal Especial Independiente mediante el cual el exalcalde se declaró culpable por cuatro cargos que incluyen dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, violaciones a la Ley 54, además de un caso por acoso sexual en el empleo. Los tres años en probatoria se cumplirán de manera concurrente.

El exalcalde no se expresó en la vista para dictar sentencia.

Como parte de las condiciones para la sentencia en libertad a prueba, O’Neill debe acudir a las clases de rehabilitación para agresores de la Ley 54 de Violencia de Género. El ex-alcalde de Guaynabo no puede acercarse a las víctimas, no puede ir a la alcaldía guaynabeña donde su hijo ahora es el alcalde y no puede ingerir bebidas alcohólicas, entre otras condiciones para cumplir su sentencia en probatoria.

Por los delitos que no estaban relacionados a la Ley 54, a O’Neill se le impusieron varias multas de $750 cada una y otras de $300, así como una de $100. La defensa de O’Neill a cargo del licenciado, Harry Padilla, expresó en sala que hoy mismo pagarían las multas.

Desde el 2017, se estila en la opinión pública el caso contra el exalcalde luego de que se conocieran denuncias de agresión sexual en su contra por parte de empleadas del ayuntamiento. En verano de ese año, el otrora poderoso alcalde novoprogresista renunció al cargo, luego de 24 años como ejecutivo municipal.

En diciembre de ese año, el Fiscal Especial Independiente le radicó 11 cargos, de los cuales se encontraron causa para arresto en siete. Desde entonces, el caso ha estado en un vaivén procesal que lo llevó al Supremo. Finalmente, el 24 de noviembre del año pasado, O’Neill se declaró culpable, tras un acuerdo con los fiscales Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón.