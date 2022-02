Dueño de residencia donde hallaron cuerpo de mujer en estado de descomposición, no alertó antes a la Policía porque le debían dinero

La mujer que fue hallada hoy sin vida en el cuarto de una residencia en el barrio Monacillos, en San Juan, según el dueño de la propiedad, Eduardo Grau, llevaba alrededor de tres días fallecida por lo que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Grau dijo a Las Noticias de TeleOnce que durmió en la residencia y no había alertado antes a las autoridades porque la pareja de la mujer, identificada como Frances King Hailey, de 27 años, le debía un dinero que estimó en unos $600 por el alquiler de uno de los cuartos de la casa.

Según Grau, el hombre le dijo que King Hailey estaba durmiendo. Sin embargo, aseguró que previamente había escuchado una discusión.

“Yo se lo dije, no está durmiendo. Está muerta esa muchacha.... y él bebiendo, bebiendo y bebiendo”, relató.

¿Por qué no alertó a las autoridades?, le cuestionó Las Noticias. “(Ríe) Estaba esperando que me dé un dinerito pa’ entonces llamar a las autoridades. Pero dije ya no aguanto, que se chaven los chavos para salir del asunto. Me debe como $600″, compartió.

“Dije tengo que llamar a los guardias porque ya no aguanto más. Un mosquero y pestilencia. Olvídate del dinero, el dinero se recupera”, añadió.

Grau dijo que la mujer presentaba “muchos hematomas como si le hubiesen inyectado algo”. “La cara hinchada con moretones. Parece que convulso”, describió.

Explicó que la pareja de estadounidenses llegó con él a la Isla luego que se concieran en un Centro de Rehabilitación de sustancias controladas.

“Todo comenzó (cuando) el novio de ella me dice vamos para Puerto Rico y te alquilamos un cuarto... Quedamos en esas. Cuando vinimos para acá yo no sabía que él se iba a traer a esa muchacha. Yo le dije: “ven acá, tú no me dijiste eso”, reveló.