Presidente del PPD dice que tienen un partido triunfante

Según el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, la colectividad salió con “el vaso medio lleno” en las pasadas elecciones generales.

“(Perdimos) solamente la gobernación y unas alcaldías. Pero la mayoría de las alcaldías son populares. Así que si me preguntas a mí, yo veo el vaso medio lleno. Un partido triunfante en Cámara y Senado, tiene la mayoría de las alcaldías y rescatamos alcaldías que todos los libros decían que se iban a perder. Y ese es el punto de partida”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Ganamos alcaldías que no se ganaban como la de Arecibo, Ponce, Naguabo, Aguadilla, Santa Isabel. Eso fue un triunfo. Ganamos 41 alcaldías. Ganamos Cámara, ganamos Senado, eso no es poca cosa”, añadió.

Al preguntarle, a qué atribuye entonces la baja participación de electores y el por ciento por el cual Pedro Rafael Pierluisi Urrutia se convirtió en gobernador (un 33 por ciento), Dalmau Santiago contestó “un 52 por ciento de la población apta para votar no votó y el Partido Popular no ganó la gobernación por un por ciento. Eso es un problema de país, no de partido”.

Al abundar en su teoría, explicó que el problema de país fue como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“El problema de país que me refiero es el de una pandemia en un país donde no habían vacunas, mas de la mitad del país prefirió no arriesgar su salud y no participó. Hubo también descenso de población y descenso de interés en participar”, mencionó.

Cuestionado sobre si esas son las razones, cuáles serán las estrategias, el presidente del PPD contestó que “esa será la estrategia de campaña que se confecciona una vez tengas el componente electoral electo. Ahora, lo que se reorganiza es la estructura general del partido y después va la oferta al electorado”.

Sus expresiones se dieron en una conferencia de prensa en la que anunció un Comité de Reglamento que recibirá y evaluará enmiendas al Reglamento del PPD y establecerán los procesos para realizar la Asamblea de Reglamento en el mes de abril.

El Comité está integrado por Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes; José Carlos Aponte Dalmau, alcalde de Carolina; la senadora y vicepresidenta del Senado Marially González; las representantes Lydia Méndez y Deborah Soto, el senador Rubén Soto, el Comisionado Electoral Ramón Torres, y el licenciado José Ramón Castro.