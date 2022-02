Lisie Burgos evita expresarse sobre su referido a la Comisión de Ética

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, mantiene silencio tras ser referida por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, a la Comisión de Ética a raíz de que se conocieran actuaciones cuestionables por parte de la exdirectora de su oficina, Janise Santiago.

La exdirectora de oficina de Burgos Muñiz fundó, era propietaria y directora del colegio Kid’s Kingdom & James Christian Academy y, en junio de 2021, solicitó recursos de la Cámara de Representantes para celebrar la graduación de la escuela en el Capitolio.

Hernández Montañez reveló, hace unas semanas, la radicación de una querella en contra de la representante quien hasta el momento ha evitado comentar sobre el proceso.

“Verdaderamente no he querido expresarme al respecto, he querido que el proceso pase para evitar que haya cualquier tipo de malentendido... pero en el momento que haya que expresarse cuenten conmigo para hacer las expresiones correspondientes”, aseguró la legisladora.

Entre los recursos que se supo solicitó Santiago se encontraban equipos de sonido, fotógrafos, micrófonos y 50 sillas.