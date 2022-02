FEI rechaza que caso contra Raúl Maldonado sea una “cacería de brujas”

El fiscal especial independiente (FEI), Miguel Colón Ortiz rechazó el martes que la acusación criminal contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier se trate de una “cacería de brujas”.

“Un funcionario tiene que referir un informe e incluir todos sus ingresos y él no los incluyó y mintió bajo juramento porque no incluyó los informes que tenía que informar. Esto es un caso bien sencillo, ¿Recibió los ingresos? Sus cuentas hablan por sí mismas. ¿Los reportó? El informe que reporta en la Oficina de Ética dice si los reportó o no. Inclusive, se le dio oportunidad de enmendar y todavía sigue mintiendo y omitiendo información”, dijo Colón Ortiz a preguntas de la prensa.

“Es un CPA, es un abogado y es un exsecretario de Hacienda, no hay forma que se explique esto fue un error. Esto es un delito y por eso, responderá Maldonado en su momento”, añadió.

A Maldonado Gautier se le acusa de utilizar una corporación que le pagaba sus gastos personales y supuestamente no lo reportó en sus informes financieros en la Oficina de Etica Gubernamental. Según el FEI, se trataba de una corporación familiar que Maldonado pasó a su hijo Raulie. La entidad le pagó unas deudas y le envió dinero a Maldonado Gautier que no lo reportó como ingresos.

Por su parte, la abogada de Maldonado Gautier, Mayra López Mulero sostuvo que “aquí se quiere dar la impresión de que esto es un asunto matemático y están equivocados”.

“Aquí están hablando de unos ingresos que no son ingresos y que definitivamente, tu puedes tener unas transacciones económicas que pueden ser por distintas cosas: puede ser un crédito, puede ser un reembolso y eso no es un ingreso, porque yo te estoy reembolsando lo que ya tu pagaste. Si yo hago un pago y tu me estás reembolsando, el patrimonio se queda igual y eso no es un ingreso”, expresó.

De acuerdo a la abogada, “aquí lo que se quiere es crear y confundir a la gente. Yo soy clara en mis expresiones, aquí se está cometiendo un atropello contra una persona que no ha incurrido en delito alguno y lo vamos a probar. Lo trágico es que se invierte lo que es la presunción de inocencia, se radica por papeles y yo no soy adivina. Yo tengo que estar elaborando argumentos sobre conjeturas a base de mi experiencia, porque no me permiten ver la prueba. !Pero tranquilos! Que el momento va a llegar”.

López Mulero insistió que el caso es un acto de revancha contra Maldonado Gautier.

“Yo estoy convencida de que el país se va a dar cuenta de que todo lo que está ocurriendo contra esta familia está orquestado desde el 2019, cuando tuvieron la osadía de denunciar la corrupción gubernamental de un gobierno que aun fuera del poder tiene sus acólitos dentro, para seguir haciéndole la vida imposible a los que deberían ser las personas, verdad que abracemos como hacen los federales. Los que delatan la corrupción gubernamental son perseguidos en Puerto Rico”, sentenció.