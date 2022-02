Desestiman cargos por violencia doméstica contra Juanma López

La jueza Ana P. Cruz Vélez desestimó hoy, miércoles, los cargos por violencia doméstica contra el exboxeador Juan Manuel “Juanma” López, luego que el Ministerio Público aceptó no contar con la evidencia suficiente para continuar el caso, informó el periodista José Esteves.

Juez Ana Paulina Cruz ordena desestimación de cargos contra ex boxeador Juanma López.@TelenoticiasPR — Jose Esteves (@jestevesT2) February 16, 2022

Tras no comparecer ayer, martes, se había citado para hoy, miércoles, a la víctima, Andrea Ojeda Cruz, pero esta nuevamente no compareció al tribunal para ofrecer su testimonio.

“La violencia doméstica es complicada, la violencia doméstica tiene muchas caras. Todos conocemos y hemos leído del síndrome de la mujer maltratada, de los procesos que tiene que en muchos casos la víctima se puede retractar. No podemos decir que este caso es así porque mi función como juez es velar por garantizar los derechos al señor acusado y a las alegadas víctimas y a los testigos; y que se me presente una prueba y yo decido. En este caso, se decidió que iba a ser un jurado. Si el acusado cometió los hechos que se alegan eso le competía al jurado, yo tenía que velar por que fuera un proceso justo, que fuera un proceso digno. Esa es mi responsabilidad como juez”, dijo la jueza Cruz Vélez en sala.

“En este caso se ha comentado por qué no se le dio ayuda psicológica. En la mañana de ayer el Ministerio Público explicó cómo se había referido para una persona a ayuda a víctimas. Es una testigo del Ministerio Público. El tribunal no puede estar dando órdenes ni instrucciones a los testigos del Ministerio Público que tienen que recibir x o y tratamiento. Eso quizás en las vistas de Castellón se puede dar, pero en los procesos ordinarios, no. En este caso procede la desestimación al amparo de la Regla 64N de Procedimiento Criminal en todos los cargos”, añadió.

La jueza advirtió a López Rivera que se mantiene vigente una orden de protección en este caso hasta el 29 de octubre. Además, señaló que el Ministerio Público pudiera radicar nuevamente los cargos en su contra.

El exboxeador enfrentaba siete cargos por violencia a la Ley para la Prevención e Intervención de Violencia Doméstica, tras presuntamente agredir física y emocionalmente a su expareja.

Pendiente a Metro Puerto Rico para la ampliación de esta noticia.