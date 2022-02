Confirmado el Secretario de Educación

El Senado de Puerto Rico confirmó hoy, miércoles, en Sesión Ordinaria, el nombramiento de Eliezer Ramos Parés como secretario del Departamento de Educación.

Los únicos votos en contra fueron: María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, de Victoria Ciudadana, y el senador independiente José Vargas Vidot.

El informe de comisión fue positivo al nombramiento. Thomas Rivera Schatz y toda la delegación novoprogresista votó a favor.

“Me temo que no es la persona llamada para operar de otra forma que no sea por la vía de la excepción. Me temo que no es la persona con el carácter y la determinación suficiente para enfrentar el monstruo anquilosado que es la burocracia y la incompetencia del Departamento de Educación”, aseguró María de Lourdes Santiago

Ramos Parés fue secretario de Educación interino por siete meses antes de ser designado en propiedad en noviembre.

En las pasadas semanas, el secretario ha sido cuestionado tras la filtración de un plan de cierre de 83 escuelas, sin embargo, ha reafirmado que no es un documento oficial y que no está en sus planes cerrar escuelas.