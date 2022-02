Buscan desde el Senado que acuerdo sobre deuda en la AEE no impacte la factura de la luz

El portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau aseguró ayer que buscan alternativas para que el Plan de Reestructuración de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no impacte negativamente a los consumidores.

Las expresiones del senador popular —que preside la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía Eléctrica— surgieron durante el foro “De cara al Sol: Claridad sobre el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”. La Resolución de Senado 270 (R. del S. 270) busca establecer mecanismos de repago de la deuda sin aumentos tarifarios al precio de la energía al consumidor.

“Lo que queremos es enriquecer [en este tema] para poder buscar alternativas donde obviamente los consumidores sean los menos afectados”, dijo Aponte Dalmau.

Las organizaciones citadas al foro fueron la Hispanic Federation y la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA). También estuvieron presente las senadoras Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón al igual que asesores de senadores y senadoras.

Según el Hispanic Federation el PAD de la AEE fue aprobado sin transparencia ni discusión pública, sin embargo, aseguraron que aún están a tiempo para aprobar una reestructuración de la deuda que sea económicamente viable para proteger a los residentes de la Isla.

El impuesto al Sol

El PAD de la AEE, que representa $9 mil millones del total de la deuda, impone en las facturas del consumidor un impuesto para pagarla llamado “cargo de transición”, de 2.768¢/KWH incrementando gradualmente a 4.552¢/KWH para 2044, que debe pagar el cliente que genere su propia energía detrás del contador (detrás del metro) o por su cuenta en su casa/negocio.

Este cargo también es conocido como impuesto al Sol, sin embargo, según la Hispanic Federation, la Junta de Control Fiscal ha dicho que el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda no incluye tal impuesto. Además, los deponentes aseguraron que es un impuesto ilegal porque incumple con la Ley 17-2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico que propone un camino de 100% energía renovable para el país al 2050.

“La realidad es que en ninguna parte va a decir impuesto al Sol…en el impuesto va a decir que hay un cargo de la generación detrás del metro, y ¿Qué es el metro? Su contador. Si usted tiene un sistema solar que genera energía en su casa detrás del metro, entonces lo que ahí se genere sí le va a aplicar el cargo de transición. Se le llama impuesto al Sol porque es el mecanismo que las familias en Puerto Rico han adoptado para aumentar su resiliencia. Es mucho más común encontrar un sistema solar en una residencia que un molino de viento”, aseguró el gerente de Energía Renovable y Medioambiente en la Hispanic Federation, Jonathan Castillo.

El licenciado añadió que “usted puede desconectarse de la red eléctrica, pero hay algo de lo que usted no se puede desconectar y es del país. Usted no lo va a pagar en su casa, pero cuando vaya a pagar el pan, lo va a pagar, cuando vaya a pagar impuestos, lo va a pagar…el efecto de la inflación, usted no se puede desconectar de eso. Por eso nosotros, cuando tratamos esto, no lo tratamos como un asunto individual, el impacto social de esto va a ser en el colectivo… van a ser as clases más vulnerables los que van a tener el impacto más grande”.

Legalidad de la deuda

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA) detalló en el foro que plan de ajuste “propone un cargo ilegal y muy dañino y regresivo que impacta a aquellos clientes de la AEE que buscan calidad de vida auto generando toda o parte de su energía mediante renovable”.

“Para Hispanic Federation es bien importante que estos señalamientos sobre la legalidad de la deuda es lo primero que se tiene que atender, no se pueden ignorar… el pueblo no debe estar pagando una deuda que no es justa…El segundo paso es buscar alternativas de repago sostenibles que es el propósito de la R. del S. 270″, sostuvo la directora de política pública y abogacía de Hispanic Federation.

La SESA explicó algunas alternativas para que el impacto del aumento en la factura de luz no sea nocivo para los consumidores y entre ellas está borrar el impuesto al Sol del RSA, facturar correctamente la luz, respetar el rol exclusivo del Negociado de Energía para establecer tarifas eléctricas conforme a las leyes de Puerto Rico y requerir procesos abiertos en inclusivos para discutir estos temas cruciales.